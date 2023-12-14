«Укрпошта» зацікавлена в націоналізованому PINbank, і оновлений меморандум із МВФ не перешкода — Смілянський Сьогодні 08:30 — Фондовий ринок

«Укрпошта» зацікавлена в націоналізованому PINbank, і оновлений меморандум із МВФ не перешкода — Смілянський

АТ «Укрпошта» зберігає зацікавленість у переданні їй акцій PINbank, рішення про стягнення яких у держвласність суд ухвалив у березні цього року, структурний маяк оновленого меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не є для цього перешкодою.

Про це заявив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський на підсумковій зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з дипмісіями й громадськістю.

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«У меморандумі МВФ немає нічого про те, що цього не можна робити (передавати акції PINbank до статутного капіталу „Укрпошти“. — Ред.). Власник той самий, тільки кращий користувач, який може вирішити це питання», — сказав Смілянський.

За його словами, економічний ефект від передання банку «Укрпошті» становитиме в середньому 2,5 млрд грн за рік, а 100% громадян протягом чотирьох місяців отримають доступ до банківських послуг.

Гендиректор також вважає, що для передання акцій PINbank «Укрпошті» не потрібен дозвіл Національного банку.

«Є така унікальна річ, коли не потрібен дозвіл Нацбанку. Я на адвоката вчився і мене там вчили: ніколи не став запитання, якщо не хочеш почути не ту відповідь», — відповів Смілянський на уточнювальне запитання про те, чи буде необхідний дозвіл НБУ для здійснення транзакції.

В оновленому меморандумі економічної та фінансової політики з МВФ, оприлюдненому цього тижня, додався постійний структурний маяк: «Усі банки, контрольний пакет акцій яких належить державі, залишаються під акціонерним управлінням Міністерства фінансів, а будь-які націоналізовані несистемні банки будуть передані Фонду гарантування вкладів фізосіб для санації (resolution)».

Довідка Finance.ua:

13 березня 2023 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила апеляцію російського бізнесмена, акціонера банку Євгена Гінера, на рішення суду першої інстанції від 27 лютого цього самого року повернути в дохід держави 88,890 583% акцій PINbank, які йому належать. Водночас інформація про перехід цих акцій у власність держави поки що відсутня;

голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков у квітні цього року повідомив, що зазначені акції PINbank можуть передати до статутного фонду «Укрпошти», тоді як до війни, наприкінці 2021 року, про бажання купити PINbank повідомив банк «Кредит Дніпро» Олександра Ярославського;

водночас відомо, що проти передання банку «Укрпошті» виступає Нацбанк, а Міжнародний валютний фонд і раніше загалом рекомендував скорочувати частку держави в банківському секторі, яка сильно зросла за час війни.

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