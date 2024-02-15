Посилки доставлятимуть швидше. «Укрпошта» переходить на автоматизоване сортування — Finance.ua

Посилки доставлятимуть швидше. «Укрпошта» переходить на автоматизоване сортування Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

Посилки доставлятимуть швидше. «Укрпошта» переходить на автоматизоване сортування

«Укрпошта» переходить на автоматизоване сортування. Компанія відкриває термінал «Київ Правий», який зможе обробляти 400 тис. посилок за добу.

Про це розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський.

«Зміни, на які всі довго чекали, почались. Ми переходимо на повністю автоматизоване сортування, відкриваючи термінал Київ Правий, спроможний обробляти 400 тис. посилок за добу! 5 посилок за секунду», — повідомляє Смілянський.

Крім того, за його словами, компанія вперше за 40 років відкриє інноваційний термінал «Київ Лівий».

«А далі - Львів, Дніпро, Харків, Хмельницький, Одеса. І ще 14−16 таких терміналів, щоб ви могли отримувати посилки по Україні якнайшвидше. І це буде не колись — а протягом наступних 3−4 місяців», — наголосив гендиректор компанії.

Для чого це необхідно

Смілянський пояснив, що це дасть змогу доставляти посилки на наступний день у будь-яке місто України.

Він додав, що до війни компанія планувала побудувати 7 автоматизованих терміналів за кредитні кошти, проте зараз вже запускають понад 20 таких терміналів.

Читайте також Укрпошта вперше за 2 роки підвищила тарифи на передплату газет та журналів

Нагадаємо, раніше повідомлялось , що «Укрпошта» у 2024 році створить власну мережу вантажних відділень. На цей рік заплановано відкриття 41 точки приймання габаритних вантажів в обласних центрах.

Також «Укрпошта» зберігає зацікавленість у переданні їй акцій PINbank, рішення про стягнення яких у держвласність суд ухвалив у березні цього року, структурний маяк оновленого меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не є для цього перешкодою.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.