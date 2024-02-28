«Укрпошта» вже має 2 тис. незаповнених вакансій і готується до нестачі чоловічої робочої сили — Смілянський Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

«Укрпошта» вже має 2 тис. незаповнених вакансій і готується до нестачі чоловічої робочої сили — Смілянський

АТ «Укрпошта» має 2 тис. незаповнених вакансій і перебудовує процеси з розумінням, «що чоловіків не вистачатиме».

Про це заявив гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський на Business Breakfast Forbes Україна.

«Можу сказати, що у нас зараз дві тисячі незаповнених вакансій по країні. Це мій біль… я розумію, що далі буде гірше», — сказав він.

За словами гендиректора, «Укрпошта» веде боротьбу за кожну людину, за кожного якісного працівника і перебудовує процеси, розуміючи, що «чоловіків не вистачатиме».

«Ми маємо максимально роботизувати (виробничі процеси. — Ред.), а в деяких речах почати навчати жінок. У нас уже є перші жінки-водії на наших пересувних відділеннях, тому що чоловіків недостатньо», — сказав він.

Він зазначив, що внаслідок автоматизації сортувальних центрів, потреба в персоналі знижуватиметься.

«Уже запрацював перший автоматизований центр у Києві. Це центр, який обробляє до 300 тис. посилок на день. І якщо раніше потрібно було багато людей, то сьогодні бригада з 15 осіб обробляє до 150 тис. посилок на добу. І зрозуміло, що не треба стільки людей», — сказав Смілянський.

Гендиректор «Укрпошти» уточнив, що оскільки в період дії воєнного стану звільняти співробітників не можна, люди, які залишилися по інший бік фронту, формально залишаються співробітниками компаній.

«Формально вони числяться в „Укрпошті“, але ми їх не враховуємо серед активних співробітників», — сказав він.

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Також, за словами Смілянського, на сьогоднішній день 768 співробітників «Укрпошти» мобілізовано.

Двоє співробітників загинули на робочому місці. Втрати серед мобілізованих і людей, які не перебували на робочому місці, становлять приблизно 45−50 осіб.

«Є втрати, коли люди — вдома. У нас була сумна втрата, коли дівчина у Львові готувалася до весілля і за три дні (до дати. — Ред.) прилетіла ракета до Львова та вбила її і маму. І, безумовно, є втрати на фронті серед мобілізованих», — сказав Смілянський.

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Гендиректор «Укрпошти» повідомив, що станом на 28 лютого 2024 року в компанії працюють приблизно 40 тис. співробітників.

У звіті за третій квартал 2023 року в системі розкриття інформації SMIDA зазначалося, що станом на 30 вересня 2023 року середня кількість співробітників «Укрпошти» становить 35 496 тис. осіб.

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