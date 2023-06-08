Укрпошта планує надавати у відділеннях банківські послуги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрпошта планує надавати у відділеннях банківські послуги

Особисті фінанси
47
Укрпошта планує надавати у відділеннях банківські послуги
Укрпошта планує надавати у відділеннях банківські послуги
АТ «Укрпошта» планує надавати у своїх відділеннях банківські послуги і очікує на відповідний дозвіл українських регуляторних органів.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв'ю Українському Радіо.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
«Банки і банкомати існують сьогодні в 4% населених пунктів. На територіях, де немає світла і зв’язку, ви не розрахуєтеся карткою. А Укрпошта там є, тому це питання дуже нагальне. Ми розуміємо, що банки не прийдуть у села, де 300 мешканців. Тож я дуже сподіваюся, що зовсім скоро наші регуляторні органи дадуть згоду на відкриття нами банківських послуг», — зазначив він.
Смілянський нагадав, що Укрпошта вже працює за новим законом «Про поштовий зв’язок», який прибирає «радянщину», зокрема бандеролі, сургучні печатки, перев’язки, а також дає можливість осучаснити поштовий зв’язок і надати нові послуги, які раніше не були прописані в законодавстві.
Читайте також
«Закон дає можливість використовувати електронну марку, яку можна буде роздрукувати прямо на своєму комп’ютері і не йти у відділення. Закон прибирає зайву дерегуляцію, адже донедавна було 200 сторінок правил, як і що потрібно запаковувати. Тому мені дуже приємно, що ми цього всього змогли нарешті позбутися», — додав очільник компанії.
Як повідомлялось, «Укрпошта» закінчила 2022 рік з чистим доходом від реалізації товарів та послуг у сумі 10,3 млрд грн, що на 7,7% менше проти аналогічного періоду 2021 року.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.