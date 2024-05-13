«Укрпошта» продаватиме посилки, які ніхто не забрав упродовж пів року — Finance.ua

«Укрпошта» продаватиме посилки, які ніхто не забрав упродовж пів року Сьогодні 16:11 — Особисті фінанси

«Укрпошта» продаватиме посилки, які ніхто не забрав упродовж пів року

Укрпошта впроваджує міжнародні практики щодо поводження з поштовими відправленнями, які були незатребувані і через це невручені протягом шести місяців. Такі посилки компанія виставлятиме на продаж у межах аукціонів на майданчику Prozorro.Sale.

Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

Аналогічний підхід є поширеним серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній, таких як Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та багатьох інших.

Як це працюватиме?

Поштові відправлення, які отримувач не забрав протягом двох тижнів, Укрпошта відправляє назад відправнику. Якщо відправник протягом двох тижнів також не забирає посилку, то вона поступає на спеціально облаштований склад, де зберігається півроку. Впродовж цього періоду і отримувач, і відправник мають право за заявою отримати посилку.

Якщо вони з якихось причин цього не зробили, то відтепер посилка може бути продана на аукціоні. Таким чином компанія отримає можливість компенсувати витрати, які вона понесла на логістику та зберігання поштових відправлень протягом цього періоду.

Початкова ціна за кожну незатребувану посилку становить 10 гривень.

Що ще треба знати?

Посилки об'єднані в палети, які містять до 100 одиниць, і продаються як один лот.

Лоти формуватимуться рандомно, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими із видаленням адресної інформації.

Ані компанія, ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що вони містять. Для усунення можливості корупційної складової щодо формування лотів працівники компанії не можуть брати участь в аукціонах.

«Наразі на складах компанії знаходяться десятки тисяч незатребуваних посилок, які зберігаються там понад півроку. Раніше такі поштові відправлення просто знищувалися. Відтепер згідно законодавства ми можемо продати ці посилки і компенсувати витрати на їх логістику та зберігання, як це роблять у більшості країнах світу. Як компанія державного сектору, ми маємо залучати всі можливості для того, щоб бути ефективними і генерувати прибуток для бюджету України, й, відповідно, для забезпечення армії та соціальних виплат», — зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Часто шахраї використовують світову практику щодо продажу невручених посилок, розсилаючи SMS з пропозицією придбати одну посилку. На аукціонах компанії продаватимуть тільки групові лоти. Тому, якщо вам пропонують придбати одну посилку, це є ознакою шахрайських дій.

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