«Укрпошта» випустила нову марку присвячену знищенню російського флоту (фото) — Finance.ua
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«Укрпошта» випустила нову марку присвячену знищенню російського флоту (фото)

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«Укрпошта» випустила нову марку присвячену знищенню російського флоту (фото)
«Укрпошта» випустила нову марку присвячену знищенню російського флоту (фото)
У середу, 8 травня, Укрпошта офіційно вводить в обіг поштову марку «русскій воєнний флот — до дна!». Нова марка є третьою в серії поштових марок воєнного часу «русскій воєнний корабль … !».
Про це повідомляється на сайті Укрпошти.
«Зараз на марці зображені знищені російські кораблі, які стали найбільшим збитком для ворожого флоту. І навіть це скорочене кладовище з російського брухту ледь вмістилося на зображення марки, — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. — Цією маркою ми також хочемо підкреслити й те, що боротьба досі триває: на морі, у небі, на землі. Сподіваємось, що серія легендарного „корабля“ буде продовжуватись завдяки нашим постійним „співавторам“ — ВМС ЗСУ, ГУР, СБУ».

Деталі марки

  • тираж марки — 1 000 000 примірників;
  • номінал марки — F (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент - 30 грн;
  • кількість марок в аркуші - 4.
Купити марку можна за посиланням.
«Укрпошта» випустила нову марку присвячену знищенню російського флоту (фото)
«Одночасно з випуском нової марки 8 травня Укрпошта відкриває продаж благодійної презентаційної рамки „русскій воєнний … !“, яка містить усі три поштові марки цієї серії з відбитками штемпелів „Перший день!“: „русскій воєнний корабль, іді … !“, „русскій воєнний корабль, … всьо!“ та „русскій воєнний флот — до дна!“», — повідомили в Укрпошті.
Тираж рамки — 1000 примірників, вартість — 1500 грн, 1000 грн з яких будуть спрямовані Укрпоштою на закриття збору на машину механізованого розмінування для ДСНС України.
«Укрпошта» випустила нову марку присвячену знищенню російського флоту (фото)
Нагадаємо, Укрпошта спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості 13 квітня випустила марку «Зброя Перемоги. Made in Ukraine», присвячену працівникам оборонно-промислового комплексу України. Також було випущено немарковані художні конверти, картки, презентаційну папку і сувенірну рамку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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