Укрпошта випустить нову марку (фото) — Finance.ua
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Укрпошта випустить нову марку (фото)

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Укрпошта випустить нову марку (фото)
Укрпошта випустить нову марку (фото)
Укрпошта спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості 13 квітня випустять марку «Зброя Перемоги. Made in Ukraine», присвячену працівникам оборонно-промислового комплексу України.
Пор це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Telegram.
«Чому 13 квітня? Ну, в цей день буде 2 свята: 1) 2 роки з дати початку знищення флоту росії і потоплення крейсеру москва; 2) це день працівника оборонно-промислового комплексу України», — написав Смілянський.

Що зображено на марці

  • розвідувальний безпілотний комплекс «Shark», створений для спостереження та коригування вогню, який може заглибитися у тил противника до 80 км в умовах радіоелектронної боротьби;
  • ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Лютий», створений вже під час широкомасштабного вторгнення, що вражає стаціонарні цілі в оперативній глибині ворога;
  • один з найбільших FPV-дронів «Ескадрон», створений шляхом великовузлового складання;
  • самохідна артилерійська установка (САУ) «Богдана», яка стала першою українською САУ, розробленою під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм;
  • бронеавтомобіль «Козак», призначений для транспортування особового складу, озброєння та військового обладнання, який може виконувати «прикриття бронею» під час перестрілок, штурму будинків тощо;
  • морський дрон Magura V5, автономний охоронний безпілотний роботизований апарат для спостереження, розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, розмінування, охорони кораблів та бойових місій.
Укрпошта випустить нову марку (фото)
У поштовому блоці шість автентичних марок, на яких зображені ці види озброєння.
Дизайнери випуску — Сергій та Олександр Харуки.
Тираж блоку - 120 тис. прим., з яких 7 тис. прим. — неперфоровані, призначені для власників філабонементів пакету «Ексклюзив» та розміщення в книзі «Поштові марки України 2024»; конверта «Перший день» — 40 тис. примірників.
Також випущено немарковані художні конверти, картки, презентаційну папку і сувенірну рамку.
Вартість — 191 грн.
Укрпошта випустить нову марку (фото)

Де можна купити марку

Від сьогодні можна замовити марки та листівки зі зброєю за посиланням. А з 13−15 квітня можна буде придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні.
Нагадаємо, раніше Смілянський оголосив випуск присвяченої Чернігову марки із поштового блоку «Міста Героїв». Також Укрпошта ввела в обіг нову марку, присвячену місту-герою Охтирці Сумської області.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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