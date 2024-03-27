Укрпошта ввела в обіг нову марку — Finance.ua

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Укрпошта ввела в обіг нову марку

Казна та Політика
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Укрпошта ввела в обіг нову марку
Укрпошта ввела в обіг нову марку, Фото: Укрпошта
Укрпошта ввела в обіг нову марку, присвячену місту-герою Охтирці Сумської області.
Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».
«Сьогодні, 27 березня, Укрпошта презентувала поштову марку „Міста Героїв. Охтирка“, присвячену звитяжному місту. Погашення спеціальними штемпелями „Перший день“ пройдуть в місті Охтирка та київському головпоштамті (1 001)», — сказано в повідомленні.
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Це четвертий випуск серії марок, присвячених містам-героям України. 9 грудня 2022 року серію розпочала поштова марка «Херсон — це Україна!», у березні 2023 року серію продовжив поштовий блок «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель», присвячений містам-героям Київщини. 14 вересня 2023 року Укрпошта офіційно ввела в обіг поштовий блок «Міста Героїв. Харківщина», присвячений містам Героїв: Балаклії, Ізюму, Куп’янську та Харкову.
Фото: Укрпошта
Фото: Укрпошта

Про марку

  • Тираж марки — 1 080 000 примірників.
  • Номінал марки — U = 15,00 грн (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 г і поштових карток.
  • Тираж конверта «Перший день» — 40 000 примірників, картки — 50 000 примірників, папки — 400 примірників.
  • Художник поштового блоку, конвертів та штемпеля «Перший день» — Володимир Таран.
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Ціна набору 110 грн.
Придбати поштову марку можна у відділеннях по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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