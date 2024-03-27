Укрпошта ввела в обіг нову марку — Finance.ua

Укрпошта ввела в обіг нову марку Сьогодні 16:29 — Казна та Політика

Укрпошта ввела в обіг нову марку, Фото: Укрпошта

Укрпошта ввела в обіг нову марку, присвячену місту-герою Охтирці Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

«Сьогодні, 27 березня, Укрпошта презентувала поштову марку „Міста Героїв. Охтирка“, присвячену звитяжному місту. Погашення спеціальними штемпелями „Перший день“ пройдуть в місті Охтирка та київському головпоштамті (1 001)», — сказано в повідомленні.

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Це четвертий випуск серії марок, присвячених містам-героям України. 9 грудня 2022 року серію розпочала поштова марка «Херсон — це Україна!», у березні 2023 року серію продовжив поштовий блок «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель», присвячений містам-героям Київщини. 14 вересня 2023 року Укрпошта офіційно ввела в обіг поштовий блок «Міста Героїв. Харківщина», присвячений містам Героїв: Балаклії, Ізюму, Куп’янську та Харкову.

Фото: Укрпошта

Про марку

Тираж марки — 1 080 000 примірників.

Номінал марки — U = 15,00 грн (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 г і поштових карток.

Тираж конверта «Перший день» — 40 000 примірників, картки — 50 000 примірників, папки — 400 примірників.

Художник поштового блоку, конвертів та штемпеля «Перший день» — Володимир Таран.

Ціна набору 110 грн.

Придбати поштову марку можна у відділеннях по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.

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