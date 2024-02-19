Десять років війни: в Україні випускають марку «І буде весна» — Finance.ua
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Десять років війни: в Україні випускають марку «І буде весна»

Казна та Політика
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Десять років війни: в Україні випускають марку «І буде весна»
Десять років війни: в Україні випускають марку «І буде весна»
Напередодні десятої річниці війни та другої річниці повномасштабного вторгнення, розв’язаного росією проти України, «Укрпошта» випустить марку «І буде весна».
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський в Telegram.
«Цей тиждень особливий в історії України — 10 років з початку війни і 2 роки з початку повномасштабного вторгнення. Було дійсно важко знайти те художнє зображення, яке б передало саме ті почуття, що відчувають мільйони українців. Саме тому для марки, присвяченої цим датам, ми обрали тему „І буде весна“, бо вона, як і наша перемога, обов’язково буде», — сказано в повідомленні.
Цей випуск можна вже передзамовити за посиланням, а марку офіційно запустять по всій країні 23 лютого

Що зображено на марці

Десять років війни: в Україні випускають марку «І буде весна»
На поштовому блоці «І буде весна!» відтворено:
  • захоплення аеропорту «Бельбек»;
  • воїн у променях сонця на «Азовсталі»;
  • фото з весілля медиків-волонтерів на весні 2022 року у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові, автора Сергія Бобка;
  • світлина рук піхотинця 28-ї бригади з позивним «Сніжок», яке зафіксував Максим Дондюк за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута в березні 2023 році.
Тираж блоку — 250 000 примірників, вартість — 90 грн. Тираж конверта «Перший день» — 50 000 примірників. Випуск також містить художній конверт, 4 картки, презентаційну папку і сувенірну рамку.
Дизайнер поштового блоку, карток, конвертів та штемпелів — Володимир Таран.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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