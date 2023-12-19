«Укрпошта» випустила останню марку 2023 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрпошта» випустила останню марку 2023 року

60
«Укрпошта» випустила останню марку 2023 року
«Укрпошта» випустила останню марку 2023 року, Фото: Укрпошта
Напередодні Різдва «Укрпошта» введе в обіг фінальний поштовий блок 2023 року — «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі».
Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».
«„Українські колядки в Києво-Печерській лаврі“ — завершальний поштовий випуск 2023 року. Вирішили присвятити його одній з таких подій — річниці проведення Православною Церквою України першої різдвяної літургії в Успенському соборі Києво-Печерської лаври», — сказано в повідомленні.
Фото: Укрпошта
Фото: Укрпошта
Сюжет випуску поєднав іконостас Успенського собору, колоритних колядників з восьмикутною зіркою та традиційний український вертеп. По обидва боки іконостаса — Преподобні Антоній і Феодосій Печерські — засновники Києво-Печерської лаври.
Тираж поштового блоку — 140 000 примірників. Вартість — 128.00 грн.
У набір входить:
  • Поштовий блок «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі»;
  • Конверт «Перший день. Українські колядки в Києво-Печерській лаврі»;
  • Картка «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі».
Автор блоку, листівки, конверта та штемпеля «Перший день» — заслужений художник України Миколай Кочубей.
Передзамовлення за посиланням.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.