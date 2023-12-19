«Укрпошта» випустила останню марку 2023 року — Finance.ua

«Укрпошта» випустила останню марку 2023 року
Напередодні Різдва «Укрпошта» введе в обіг фінальний поштовий блок 2023 року — «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі».
Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».
«„Українські колядки в Києво-Печерській лаврі“ — завершальний поштовий випуск 2023 року. Вирішили присвятити його одній з таких подій — річниці проведення Православною Церквою України першої різдвяної літургії в Успенському соборі Києво-Печерської лаври», — сказано в повідомленні.
Сюжет випуску поєднав іконостас Успенського собору, колоритних колядників з восьмикутною зіркою та традиційний український вертеп. По обидва боки іконостаса — Преподобні Антоній і Феодосій Печерські — засновники Києво-Печерської лаври.
Тираж поштового блоку — 140 000 примірників. Вартість — 128.00 грн.
У набір входить:
- Поштовий блок «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі»;
- Конверт «Перший день. Українські колядки в Києво-Печерській лаврі»;
- Картка «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі».
Автор блоку, листівки, конверта та штемпеля «Перший день» — заслужений художник України Миколай Кочубей.
Передзамовлення за посиланням.
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