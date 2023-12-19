«Укрпошта» випустила останню марку 2023 року — Finance.ua

«Укрпошта» випустила останню марку 2023 року Сьогодні 13:25

«Укрпошта» випустила останню марку 2023 року, Фото: Укрпошта

Напередодні Різдва «Укрпошта» введе в обіг фінальний поштовий блок 2023 року — «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі».

Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

«„Українські колядки в Києво-Печерській лаврі“ — завершальний поштовий випуск 2023 року. Вирішили присвятити його одній з таких подій — річниці проведення Православною Церквою України першої різдвяної літургії в Успенському соборі Києво-Печерської лаври», — сказано в повідомленні.

Фото: Укрпошта

Сюжет випуску поєднав іконостас Успенського собору, колоритних колядників з восьмикутною зіркою та традиційний український вертеп. По обидва боки іконостаса — Преподобні Антоній і Феодосій Печерські — засновники Києво-Печерської лаври.

Тираж поштового блоку — 140 000 примірників. Вартість — 128.00 грн.

У набір входить:

Поштовий блок «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі»;

Конверт «Перший день. Українські колядки в Києво-Печерській лаврі»;

Картка «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі».

Автор блоку, листівки, конверта та штемпеля «Перший день» — заслужений художник України Миколай Кочубей.

Передзамовлення за посиланням

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