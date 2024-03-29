Укрпошта випустить марку, присвячену Чернігову (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрпошта випустить марку, присвячену Чернігову (фото)

25
Укрпошта випустить марку, присвячену Чернігову (фото)
Укрпошта випустить марку, присвячену Чернігову (фото)
Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський оголосив випуск присвяченої Чернігову марки із поштового блоку «Міста Героїв».
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Згідно Указу Президента, в Україні, станом на сьогодні, 10 міст-героїв: Буча, Ірпінь, Миколаїв, Охтирка, Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон та Чернігів. Ми вже випустили марки в серії „Міста Героїв“, присвячені 6 з них. Сьогодні оголошуємо про випуск 7-ї марки серії - Чернігів», — написав Смілянський.
Читайте також
Передзамовити марку можна за посиланням, а в обіг вона надійде 3 квітня.
Поштовий випуск, що є продовженням серії «Міста Герої», присвячено Чернігову, Ніжину, с. Ягідному, с. Семенівці.
Ескізи розроблені креативною агенцією I AM IDEA.
Укрпошта випустить марку, присвячену Чернігову (фото)
Характеристики:
  • Тираж блоку — 150 000 примірників.
  • Номер за каталогом Укрпошти — 208 (2077−2080).
  • Розмір блоку, мм — 149×93.
  • Розмір марки, мм — 4×33,06×43,5.
  • Кількість марок в блоці — 4.
  • Номінал кожної поштової марки — М.
  • Вартість — 120.00 грн.

Довідка Finance.ua:

  • 9 грудня 2022 року вийшла поштова марка «Херсон — це Україна!», а в березні 2023 року серію продовжив поштовий блок «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель», присвячений містам-героям Київщини та їхнім нескореним жителям;
  • 14 вересня 2023 року Укрпошта офіційно ввела в обіг поштовий блок «Міста Героїв. Харківщина», присвячений містам Героїв: Балаклії, Ізюму, Куп’янську та Харкову;
  • 27 березня 2024 року було презентовано марку «Міста Героїв. Охтирка».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.