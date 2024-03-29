Укрпошта випустить марку, присвячену Чернігову (фото) — Finance.ua

Укрпошта випустить марку, присвячену Чернігову (фото) Сьогодні 12:20

Укрпошта випустить марку, присвячену Чернігову (фото)

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський оголосив випуск присвяченої Чернігову марки із поштового блоку «Міста Героїв».

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Згідно Указу Президента, в Україні, станом на сьогодні, 10 міст-героїв: Буча, Ірпінь, Миколаїв, Охтирка, Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон та Чернігів. Ми вже випустили марки в серії „Міста Героїв“, присвячені 6 з них. Сьогодні оголошуємо про випуск 7-ї марки серії - Чернігів», — написав Смілянський.

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Передзамовити марку можна за посиланням , а в обіг вона надійде 3 квітня.

Поштовий випуск, що є продовженням серії «Міста Герої», присвячено Чернігову, Ніжину, с. Ягідному, с. Семенівці.

Ескізи розроблені креативною агенцією I AM IDEA.

Характеристики:

Тираж блоку — 150 000 примірників.

Номер за каталогом Укрпошти — 208 (2077−2080).

Розмір блоку, мм — 149×93.

Розмір марки, мм — 4×33,06×43,5.

Кількість марок в блоці — 4.

Номінал кожної поштової марки — М.

Вартість — 120.00 грн.

Довідка Finance.ua:

9 грудня 2022 року вийшла поштова марка «Херсон — це Україна!», а в березні 2023 року серію продовжив поштовий блок «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель», присвячений містам-героям Київщини та їхнім нескореним жителям;

14 вересня 2023 року Укрпошта офіційно ввела в обіг поштовий блок «Міста Героїв. Харківщина», присвячений містам Героїв: Балаклії, Ізюму, Куп’янську та Харкову;

27 березня 2024 року було презентовано марку «Міста Героїв. Охтирка».

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