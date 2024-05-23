Конфіскований PINbank продадуть — Finance.ua

Конфіскований PINbank продадуть Сьогодні 07:49 — Фондовий ринок

Конфіскований PINbank продадуть

Фонд державного майна почав підготовку до приватизації націоналізованого PINbank.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль в інтерв'ю Forbes.

У лютому Коваль заявляв, що банк не планувався до приватизації, але зараз плани змінилися.

«Актив, переданий нам, стабілізовано. Поточний менеджмент — якісний та проукраїнськи налаштований. Цей банк не має значного кредитного портфелю, він невеликий, зручний для приватизації», — заявив голова ФДМ.

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Коваль додав, що в середині липня мають відбутися загальні збори банку, буде сформована наглядова рада, і через кілька місяців банк планується виставити на продаж.

«Ми готуємо банк до приватизації. Якщо буде ухвалено рішення про передачу банку Укрпошті чи іншій організації, ми це рішення виконаємо. Поки що ми рухаємося в напрямку приватизації», — сказав Коваль.

Нагадаємо, що 27 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до росіянина Євгена Гінера та стягнув у дохід держави його активи, зокрема 20 444 834 простих іменних акцій PINbank, що становить 88,89% статутного капіталу банку. 18 січня 2024 року банк отримав від Національного депозитарію оновлений реєстр акціонерів, згідно з яким власником акцій тепер є держава в особі Фонду держмайна.

«Укрпошта» висловила бажання отримати PINbank для створення поштового банку, але в липні 2023 року перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що регулятор виступає за ліквідацію банку, оскільки створення поштового банку на його основі може серйозно похитнути фінансову стабільність.

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