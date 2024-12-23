«Укрпошта» запроваджує нові тарифи на доставку посилок — Finance.ua

«Укрпошта» запроваджує нові тарифи на доставку посилок Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

«Укрпошта» запроваджує нові тарифи на доставку посилок

Компанія «Укрпошта» переглянула тарифи. Крім того, вартість посилок буде залежати не від ваги, а від об’єму.

Про це заявив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Facebook.

«З 1 січня 2025 року Укрпошта вводить нові тарифи на доставку посилок. Але це будуть не прості тарифи. Вперше в історії Укрпошти (а скоріш за все й України) ми відмовляємось від тарифів, які залежать від ваги. Тариф буде залежати виключно від об’єму. Як це відбувається у лідерів світового ринку, таких як FedEx чи UPS. Увага — не від об’ємної ваги, а лише від об’єму», — написав Смілянський.

Він назвав переваги таких тарифів:

Доступність. «Так, ми переглянули частину тарифів, але найнижчий тариф залишиться без змін, а решта залишаються найдоступнішими на ринку і дають вибір клієнту, що саме йому чи їй потрібно: кому треба швидше, зможе відправити тарифом „Пріоритетний“, а кому треба заощадити (аж до 50%+ до цін конкурентів), може скористатись тарифом „Базовий“», — розповів гендиректор компанії.

Зручність. «Не знаю, як у Вас, а в мене дома немає вагів. Більш того, я постійно чую, як змінюється вага на посилку після додання пакувального матеріалу та як зростає ціна. Тепер в нас всього цього не буде. Ціна фіксована і її легко порахувати з нашими коробками (ціни на які будуть вдвічі дешевші за конкурентів, а пакети безкоштовно) або своїми, тут вам треба буде лише лінійка. Думаю, вона у вас точно є», — додав він.

Чесність. «Часто бачу в коментарях в соцмережах або роликах в Інсті та ТікТоці невдоволення клієнтів, які мають за посилку в 3 кг платити як за 10 або за посилку в 11 кг платити як за 30 кг. Тож, по-перше, в нас не буде кг, а по-друге, в нас буде 8 розмірів за тарифами. Тож, платите лише за той об’єм, який відправляєте», — пояснив Смілянський.

За його словами, при відправленні треба буде вказувати вагу.

«Перше, для контролю цілісності посилки, простіше, щоб нічого не вкрали. Друге, я розумію, що хтось може відправити гирі. Це ж перше, що всі питають, коли я кажу, що ми відмовляємось від ваги. Тож, щоб гирі не впали на новорічні іграшки, ми будемо використовувати вагу в операційних процесах. Звісно, ці зміни пов’язані з тим, що Укрпошта закінчує перехід на 100% сортування посилок роботизованими лініями, тож і доставка, і якість доставки буде значно кращою. А щоб це сталось швидше — переходимо на стандартизоване упакування», — розповів директор «Укрпошти».

Він додав, що також можна буде відправити щось нестандартне, але треба буде доплатити 50 гривень за ручну обробку відправлення.

«Трохи детальніше про тарифи, новий мобільний застосунок, програму лояльності для клієнтів і ще про багато нового та цікавого трохи згодом, бо зараз всім точно є чим зайнятися перед Різдвом та Новим Роком», — підсумував він.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року «Укрпошта» через зміни в Податковому кодексі України по-новому почала продавати поштові марки, марковані конверти та картки — вони обкладаються податком на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%.

З 11 листопада «Укрпошта» не приймає посилки в звичайних картонних коробках (не гофрованих), з випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм’ятини, розриви чи плями.

«Укрпошта» не буде працювати 1 січня 2025 року, незважаючи на те, що в Україні цей день є звичайним робочим.

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