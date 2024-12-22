Стало відомо, чи працюватиме «Укрпошта» на свята — Finance.ua

Стало відомо, чи працюватиме «Укрпошта» на свята Сьогодні 11:19 — Фондовий ринок

Стало відомо, чи працюватиме «Укрпошта» на свята

Один із найбільших поштових операторів України, державна компанія «Укрпошта», не буде працювати 1 січня 2025 року, незважаючи на те, що в Україні цей день є звичайним робочим.

Про це повідомив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський під час телемарафону.

Графік роботи

За словами керівника компанії, 24 та 31 грудня компанія працюватиме до 17:00, а 1 січня буде вихідним.

Усі інші дні робота «Укрпошти» здійснюватиметься за звичним графіком.

Також варто зазначити, що в Україні, за умов воєнного стану, скасовані вихідні дні на державні та релігійні свята, а вихідні, що припадають на суботу або неділю, не переносяться на наступний день.

за таким графіком: Нагадаємо, під час новорічно-різдвяних свят відділення та адресна доставка «Нової пошти» працюватимуть

25 грудня — за звичайним розкладом;

31 грудня — до 17:00 (може відрізнятися в залежності від відділення);

1 січня — відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.

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