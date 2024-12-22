Стало відомо, чи працюватиме «Укрпошта» на свята — Finance.ua

Стало відомо, чи працюватиме «Укрпошта» на свята
Один із найбільших поштових операторів України, державна компанія «Укрпошта», не буде працювати 1 січня 2025 року, незважаючи на те, що в Україні цей день є звичайним робочим.
Про це повідомив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський під час телемарафону.
Графік роботи
За словами керівника компанії, 24 та 31 грудня компанія працюватиме до 17:00, а 1 січня буде вихідним.
Усі інші дні робота «Укрпошти» здійснюватиметься за звичним графіком.
Також варто зазначити, що в Україні, за умов воєнного стану, скасовані вихідні дні на державні та релігійні свята, а вихідні, що припадають на суботу або неділю, не переносяться на наступний день.
Нагадаємо, під час новорічно-різдвяних свят відділення та адресна доставка «Нової пошти» працюватимуть за таким графіком:
- 25 грудня — за звичайним розкладом;
- 31 грудня — до 17:00 (може відрізнятися в залежності від відділення);
- 1 січня — відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.
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