«Нова пошта» оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік — Finance.ua
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«Нова пошта» оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік

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«Нова пошта» оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік
«Нова пошта» оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік
Один з двох найбільших поштових операторів України, компанія «Нова пошта», оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік. Вихідним буде 1 січня.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Під час новорічно-різдвяних свят відділення та адресна доставка «Нової пошти» працюватимуть за таким графіком:
  • 25 грудня — за звичайним розкладом;
  • 31 грудня — до 17:00 (може відрізнятися в залежності від відділення);
  • 1 січня — відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.
Решта днів — «Нова пошта» працюватиме за звичайним графіком.
Нагадаємо, компанія «Нова пошта» в наступному році розраховує вийти на ринок Сполучених Штатів Америки.
До вересня 2024 року Nova розраховувала вийти на ринки 18 країн. На середину серпня план експансії вдалося виконати на 22%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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