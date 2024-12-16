«Нова пошта» оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік — Finance.ua

«Нова пошта» оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік Сьогодні 13:23

«Нова пошта» оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік

Один з двох найбільших поштових операторів України, компанія «Нова пошта», оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік. Вихідним буде 1 січня.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Під час новорічно-різдвяних свят відділення та адресна доставка «Нової пошти» працюватимуть за таким графіком:

25 грудня — за звичайним розкладом;

31 грудня — до 17:00 (може відрізнятися в залежності від відділення);

1 січня — відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.

Решта днів — «Нова пошта» працюватиме за звичайним графіком.

Нагадаємо, компанія «Нова пошта» в наступному році розраховує вийти на ринок Сполучених Штатів Америки.

До вересня 2024 року Nova розраховувала вийти на ринки 18 країн. На середину серпня план експансії вдалося виконати на 22%.

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