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Витяг із Реєстру ветеранів тепер можна отримати через Дію

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Витяг
Витяг
Ветерани війни та члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України можуть отримати витяг із відповідного державного реєстру онлайн через портал Дія. Документ допоможе підтвердити статус у державних установах, оформити передбачені законом пільги й соціальні гарантії.
Про запуск нової послуги повідомило Міністерство у справах ветеранів України. Її розробили спільно з Міністерством цифрової трансформації.

Хто може отримати витяг із Реєстру ветеранів

Послуга доступна людям, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) та які мають один із таких статусів:
  • учасник бойових дій;
  • учасник війни;
  • особа з інвалідністю внаслідок війни;
  • член сім’ї загиблого або померлого ветерана чи ветеранки війни;член сім’ї загиблого або померлого Захисника чи Захисниці України;
  • постраждалий учасник Революції Гідності;
  • особа з особливими заслугами перед Батьківщиною.
Якщо інформації про людину немає в реєстрі, отримати витяг через портал Дія не вдасться.

Як отримати документ через Дію

Щоб замовити витяг, потрібно авторизуватися на порталі Дія та обрати послугу «Витяг з Реєстру ветеранів» у розділі «Ветеран PRO».
Подати запит можна за кілька кроків:
1. Перевірити дані заяви.
2. Натиснути «Готово» та надіслати запит.
3. Дочекатися опрацювання звернення.
4. Отримати результат в особистому кабінеті на порталі Дія та на електронну пошту.
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Якщо запит опрацюють успішно, заявник отримає витяг у форматі PDF. Документ міститиме кваліфікований електронний підпис Міністерства у справах ветеранів України та QR-код для перевірки справжності.
Окрім цього, розширили можливості отримання витягу через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Тепер там документ зможуть оформити діти ветеранів і ветеранок, зокрема віком до 23 років, або їхні законні представники. Витяг потрібен для оформлення державної цільової підтримки на здобуття освіти.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВійськовослужбовецьАрміяДія
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