День фінансів: гроші в банках, квартири в Києві та Івано-Франківську, продуктовий кошик в ЄС

У понеділок, 26 жовтня, ми дізнавались, чи є альтернативи мостам через Дніпро у столиці, а також який курс очіукувати цого тижня.

Finance.ua розглянув, які можуть бути альтернативи мостам: поромні переправи, понтони чи підземні тунелі… Ми також порахували скільки вони можуть коштувати, за який термін їх реально збудувати у період ведення повномасштабної війни.

ВПО забезпечуватимуть житлом

Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України планує розширити співпрацю з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) для забезпечення житлом переселенців і підтримки громад, які їх приймають.

Договір щодо мобілізації та бронювання

Уряд прагне знайти баланс між п отребами економіки та обороноздатністю України, водночас припинивши зловживання системою бронювання військовозобов’язаних. Нові правила мають обмежити випадки, коли підприємства отримують право бронювати працівників без достатніх підстав.

Скільки грошей українці тримають у банках

. Станом на 1 жовтня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 779,6 млрд грн , що на 19,4 млрд грн перевищує аналогічний показник минулого місяця і майже на 162 млрд грн більше за суму вкладів, зафіксовану на 1 січня

До речі, українська ІТ-галузь забезпечує кожен восьмий долар від експорту. А український бізнес все частіше залучає незалежних директорів.

Квартири в Києві та Івано-Франківську

У Києві кількість оголошень про продаж квартир за рік зменшилася на 4%, тоді як в Одесі пропозиція зросла на 32%. За останній місяць зміни були незначними: у столиці кількість оголошень скоротилася на 2%, а в Одесі збільшилася на 2%.

Також стало відомо, скільки коштують квартири та паркомісця новобудовах столиці.

Чого очікувати від курсу цього тижня

Протягом 19−23 жовтня офіційний курс долара демонстрував поступове зростання з незначними коливаннями наприкінці тижня. Після зниження до 44,8625 грн/$19 жовтня курс три дні поспіль зростав, досягнувши 45,0791 грн/$21 жовтня. Надалі він трохи знизився, а потім знову підвищився.

Водночас у вересні українці придбали готівкової іноземної валюти на 93,2 млрд грн, а продали на 60,2 млрд грн. Таким чином, купівля перевищила продаж на 33 млрд грн.

Хвиля міграції вже після війни

Після завершення війни та скасування воєнного стану Україна може зіткнутися з новою хвилею міграції . Про це заявила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Елла Лібанова. За словами демографині, найбільше занепокоєння наразі викликають можливі наслідки завершення війни та скасування обмежень на виїзд чоловіків за кордон.

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