В Україні хочуть фінансувати енергетичну стійкість міст через муніципальні облігації

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку працює над розвитком муніципальних облігацій як інструменту залучення інвестицій у проєкти українських громад. Одним із пріоритетних напрямів їх використання може стати фінансування енергетичної стійкості міст.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

«В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру українські громади потребують додаткових ресурсів для забезпечення стабільного електро- та теплопостачання. Йдеться, зокрема, про розвиток розподіленої генерації, встановлення когенераційних установок, модернізацію енергетичної інфраструктури та реалізацію інших проєктів, від яких залежить безперебійна робота лікарень, шкіл, транспорту й комунальних підприємств», — сказано в повідомленні.

На що громади можуть спрямувати залучені кошти

Муніципальні облігації можуть стати одним із додаткових джерел фінансування таких проєктів поряд із бюджетними коштами, кредитами та міжнародною допомогою.

Механізм передбачає залучення коштів інвесторів через випуск облігацій місцевої позики. Громада отримує фінансовий ресурс для реалізації визначених проєктів і бере на себе зобов’язання щодо його повернення відповідно до умов випуску.

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Водночас використання цього інструменту потребує відповідального фінансового планування.

Кожен проєкт має ґрунтуватися на економічно обґрунтованій моделі, враховувати боргове навантаження місцевого бюджету та передбачати зрозумілі умови для потенційних інвесторів.

НКЦПФР працює над спрощенням процедур випуску облігацій

Для розвитку цього напряму НКЦПФР проводить консультації з представниками територіальних громад, профільного Комітету Верховної Ради України, Міністерства фінансів та інших зацікавлених сторін.

Одним із практичних завдань регулятора є спрощення процедур випуску та реєстрації муніципальних облігацій.

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Комісія вже оптимізувала окремі регуляторні процедури, зокрема передбачила можливість електронного подання документів та скоротила строки проходження основних реєстраційних етапів.

Ці зміни покликані зменшити адміністративне навантаження на органи місцевого самоврядування та зробити використання інструменту доступнішим для громад.

Що потрібно для запуску інвестиційних проєктів

Наступним важливим етапом є підготовка громадами інвестиційних проєктів, які відповідатимуть законодавчим вимогам та матимуть обґрунтовану фінансову модель.

Для цього необхідна подальша координація між органами місцевого самоврядування, Міністерством фінансів, регулятором та потенційними учасниками ринку.

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НКЦПФР розглядає розвиток муніципальних облігацій як частину ширшого завдання — спрямування ресурсів ринку капіталу на відновлення інфраструктури, підвищення стійкості громад та розвиток місцевої економіки.