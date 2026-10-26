НоваПей Інвест повідомила НКЦПФР про намір придбати 100% акцій БТА Банку

Компанія NovaPay Invest має намір придбати 100% акцій БТА Банку.

Про це повідомляє NV з посиланням на систему розкриття інформації на фондовому ринку.

Про намір придбати банк ТОВ «НоваПей Інвест» повідомило Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та сам БТА Банк

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У повідомленні видання зазначається, що ТОВ НоваПей Інвест має намір придбати 20 млн простих іменних акцій БТА Банку, що становлять 100% загальної кількості його простих акцій. Сама компанія та її афілійовані особи акціями банку на момент повідомлення Нацкомісії не володіли.

Що відомо про NovaPay Invest

ТОВ НоваПей Інвест було створено у квітні 2026 року власниками групи Nova (група компаній Нової пошти) Вячеславом Клімовим та Володимиром Поперешнюком разом із головою наглядової ради Тарасом Кириченком з рівними частками по 33,33%.

24 червня НоваПей Інвест подала до Антимонопольного комітету України заяву про надання попередніх висновків щодо необхідності одержання дозволу на набуття контролю над БТА Банком.

На початок 2026 року БТА Банк на 100% належав громадянину Казахстану Кенесу Ракішеву. За даними НБУ, станом на 1 вересня 2026 року фінустанова посідала останнє, 59-е, місце серед банків України за розміром загальних активів — 338,49 млн грн. За вісім місяців року банк отримав 1 млн грн прибутку.

Nova планує вийти на банківський ринок

Про плани групи Nova, яка у фінансовому секторі представлена компанією NovaPay, вийти на банківський ринок її засновники оголосили у березні 2026 року.

У червні ЗМІ повідомляли, що Nova підписала з БТА Банком меморандум про подальшу купівлю установи та створення на її основі банку фінансової інклюзії і завершити цей процес планується у серпні 2026 року.