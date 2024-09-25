«Укрпошта» змінює тарифи на продаж марок, конвертів та карток — Finance.ua

«Укрпошта» змінює тарифи на продаж марок, конвертів та карток Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

«Укрпошта» змінює тарифи на продаж марок, конвертів та карток

З 1 жовтня 2024 року «Укрпошта» через зміни в Податковому кодексі України по-новому продаватиме поштові марки, марковані конверти та картки — вони будуть обкладатися податком на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%.

Про це повідомляє преслужба «Укрпошта».

Зокрема, вартість пересилання внутрішнього листа вагою до 50 грамів (з маркою U) становитиме 18 грн з ПДВ.

Пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів або простого листа без оголошеної цінності масою від 50 до 250 грамів включно (з марками F, M) становитиме 36 грн з ПДВ.

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Що зміниться у міжнародних відправленнях

Нові ціни діятимуть для пересилань, де ціна розраховується з урахуванням курсу Нацбанку:

вартість пересилання поштової картки масою до 20 грамів включно до іноземних держав (марки A, G) — 1 долар + 20% ПДВ;

вартість пересилання непріоритетного листа масою до 50 грамів включно до іноземних держав (з марками N, W) — 1 долар і 50 центів + 20% ПДВ;

доплатна марка (P) коштуватиме 5 доларів + 20% ПДВ.

Нові ціни на марковані конверти:

форматів C6, DL з маркою U, V — 21,6 грн;

форматів C6, DL з маркою F — 39,6 грн;

формату C5 з маркою М — 40,8 грн.

Нагадаємо, з 30 серпня «Укрпошта» внесла зміни у виплаті післяплати за поштові відправлення. З 30 серпня компанія припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці.

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