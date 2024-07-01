Укрпошта збільшує тарифи на відправлення — Finance.ua

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Укрпошта збільшує тарифи на відправлення

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Укрпошта збільшує тарифи на відправлення
Укрпошта збільшує тарифи на відправлення
АТ «Укрпошта» з 1 липня збільшує тарифи «Укрпошта. Стандарт» і «Укрпошта. Експрес» у середньому на 5−10 грн.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Національний поштовий оператор спрощує та індексує вартість послуг на відправлення по Україні в межах тарифів „Укрпошта. Стандарт“ і „Укрпошта. Експрес“ з 1 липня 2024 року», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що компанія вимушено переглядає та індексує тарифи на відправлення в Україні.

Ключові причини:

  • зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги;
  • інфляція;
  • значні руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів й необхідність її відновлення.
«Оновлені тарифи також містять витрати на реалізацію заходів для забезпечення безперервної роботи в умовах відсутності електроенергії, зокрема на прифронтових територіях, для того, щоб пенсії, соціальні виплати, посилки, ліки та листи доставлялись всюди за будь-яких умов», — додали в компанії.

Нові тарифи:

  • вартість відправлень «Укрпошта Стандарт» збільшиться у середньому на 5−9 грн;
  • тарифи «Укрпошта. Експрес» по області та в межах України зміняться в середньому на суму до 10 грн залежно від ваги відправлення. Наприклад, доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн порівняно з попередніми 75 грн — до перегляду тарифів;
  • вартість для відправлень до 2 кг буде єдиною в межах країни. Згідно з тарифом «Стандарт» для відправлень до 2 кг по області вона становитиме 40 грн, по Україні — 45 грн. А для тарифу «Експрес» — 45 та 60 грн відповідно.
Тарифи на пересилання письмової кореспонденції, послуг «Укрпошта. Документ» та міжнародних відправлень не зміняться.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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