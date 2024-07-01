Укрпошта збільшує тарифи на відправлення — Finance.ua

Укрпошта збільшує тарифи на відправлення Сьогодні 16:13 — Особисті фінанси

Укрпошта збільшує тарифи на відправлення

АТ «Укрпошта» з 1 липня збільшує тарифи «Укрпошта. Стандарт» і «Укрпошта. Експрес» у середньому на 5−10 грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Національний поштовий оператор спрощує та індексує вартість послуг на відправлення по Україні в межах тарифів „Укрпошта. Стандарт“ і „Укрпошта. Експрес“ з 1 липня 2024 року», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що компанія вимушено переглядає та індексує тарифи на відправлення в Україні.

Ключові причини:

зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги;

інфляція;

значні руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів й необхідність її відновлення.

«Оновлені тарифи також містять витрати на реалізацію заходів для забезпечення безперервної роботи в умовах відсутності електроенергії, зокрема на прифронтових територіях, для того, щоб пенсії, соціальні виплати, посилки, ліки та листи доставлялись всюди за будь-яких умов», — додали в компанії.

Нові тарифи:

вартість відправлень «Укрпошта Стандарт» збільшиться у середньому на 5−9 грн;

тарифи «Укрпошта. Експрес» по області та в межах України зміняться в середньому на суму до 10 грн залежно від ваги відправлення. Наприклад, доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн порівняно з попередніми 75 грн — до перегляду тарифів;

вартість для відправлень до 2 кг буде єдиною в межах країни. Згідно з тарифом «Стандарт» для відправлень до 2 кг по області вона становитиме 40 грн, по Україні — 45 грн. А для тарифу «Експрес» — 45 та 60 грн відповідно.

Тарифи на пересилання письмової кореспонденції, послуг «Укрпошта. Документ» та міжнародних відправлень не зміняться.

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