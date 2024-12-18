«Укрпошта» приєдналася до програми «Національний кешбек»: як це працює — Finance.ua

«Укрпошта» приєдналася до програми «Національний кешбек»: як це працює Сьогодні 14:39 — Особисті фінанси

«Укрпошта» приєдналася до програми «Національний кешбек»: як це працює

«Укрпошта» долучилась до державної ініціативи"Національний кешбек", яка підтримує громадян. Крім надання традиційних поштових послуг, компанія також виступає як торговельна платформа, де українці можуть придбати продукцію вітчизняного виробництва та отримати 10% кешбеку від держави.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Це ще один крок до того, щоб кожен українець, незалежно від місця проживання, відчував підтримку держави», — зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Як це працює

Відтепер клієнти Укрпошти, які долучилися до програми «Національний кешбек», можуть:

Отримувати кешбек за купівлю товарів українських виробників у відділеннях Укрпошти. Це стосується понад 350 найменувань товарів. За кожну покупку нараховуватиметься 10% кешбеку від держави на картку Національний кешбек. Використовувати накопичені кошти для оплати поштових, комунальних та інших послуг, мобільного зв’язку, передплати періодичних видань або задонатити на потреби Збройних Сил України.

Що придбати, аби повернути 10% із купівлі на картку Національний кешбек?⠀

поштові марки, зокрема благодійні;

солодощі, паштети й інше до різдвяного столу;

побутову хімію тощо.

«Приєднавшись до програми „Національний кешбек“, ми даємо нашим клієнтам можливість робити більше: підтримувати українських виробників, заощаджувати кошти на поштових товарах, допомагати ЗСУ та долучатися до соціальних ініціатив. І все це — під час звичайного візиту до відділення. Укрпошта стала універсальним майданчиком, де можна отримати національний кешбек при купівлі поштових товарів, витратити його на поштові послуги та оплату комунальних», — зазначив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Щоб отримувати кешбек від держави, необхідно:

Подати заявку через мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми наразі долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Правекс Банк (лише приєднання до програми, без випуску картки для виплат «Національний кешбек»), Кліринговий Дім, Райф.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток у магазинах-учасниках програми.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку «Національний кешбек», куди зараховуватиметься кешбек за програмою.

У застосунку Дія в розділі Сервіси обрати картку для виплат «Національний кешбек» будь-якого банку-партнера.

Перевіряти нарахування кешбеку можна в застосунку Дія. Для отримання виплати кешбеку на картку необхідно активувати картку Національний кешбек у Дії.

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