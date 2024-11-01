Які посилки не прийматиме Укрпошта з 11 листопада — Finance.ua

Які посилки не прийматиме Укрпошта з 11 листопада Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

Які посилки не прийматиме Укрпошта з 11 листопада, freepik.com

Компанія «Укрпошта» не прийматиме посилки в звичайних картонних коробках (не гофрованих), з випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм’ятини, розриви чи плями.

Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

Терміни. Норма почне діяти з 11 листопада.

Вимоги до пакування

Всі посилки, що оброблятимуться на автоматизованих лініях, мають бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети, що відповідають розмірам відправлень. Для зручності клієнтів Укрпошта надає пакети для дрібних відправлень безкоштовно.

Клієнти також можуть використовувати власні коробки, якщо вони відповідають вимогам щодо надійності та збереження цілісності відправлень.

Компанія не прийматиме посилки в звичайних картонних коробках (не гофрованих), з випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм’ятини, розриви чи плями.

Що буде, якщо посилка без коробки

Якщо відправлення не має належної упаковки, її можна придбати безпосередньо у відділенні Укрпошти. Для зручності клієнтів у перехідний період ціни на пакувальні матеріали знижено.

Відправлення нестандартних розмірів

Відправлення некоробкового формату, з гострими або виступаючими частинами, без рівної основи, із нестандартними розмірами є непридатними для обробки автоматизованими сортувальними лініями. Вони оброблятимуться вручну.

Вартість таких відправлень — вища і розраховується за тарифом для негабаритних відправлень (ознайомитися з тарифами можна за посиланням ).

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«Посилка, що упакована ненадійно, може не тільки пошкодитися, а й зупинити роботу лінії, що призведе до затримок для тисяч клієнтів. Саме тому з 1 листопада ми впроваджуємо нові стандарти пакування та знижуємо ціни на пакувальні матеріали, щоб забезпечити максимально зручний сервіс й мінімальні ціни. Як приклад, для посилок до 2 кг ми безоплатно надамо пакет, а для посилок ви зможете придбати коробку, від 5 гривень. Втім, з 11 листопада ми припиняємо приймання неналежно запакованих відправлень для автоматизованого сортування, у пакетах для сміття тощо», — зазначив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Довідка Finance.ua:

Укрпошта передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобовʼязаним, їх доставляють і сьогодні. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський в інтервʼю «Українському радіо».

Новий мобільний застосунок. АТ «Укрпошта» запустить у листопаді новий мобільний застосунок із удосконаленим функціоналом, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський

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