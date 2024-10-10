Смілянський розповів, скільки повісток Укрпошта передала в доставку — Finance.ua

Смілянський розповів, скільки повісток Укрпошта передала в доставку Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

«Укрпошта» передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобовʼязаним, їх доставляють і сьогодні. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський в інтервʼю «Українському радіо».

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«Доставляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, які ми доставляємо», — зазначив він.

За словами Смілянського, якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі «Резерв+» або «Оберіг».

«До речі, навіть є адреса — Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому так, розсилаємо. Чіткий контроль кожної повістки, вони всі номерні, вони захищені. Тобто, це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, кожен день відслідковуємо», — вказав гендиректор компанії.

Довідка Finance.ua:

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що компанія запустить у листопаді новий мобільний застосунок із удосконаленим функціоналом. У новому застосунку клієнти зможуть перенаправити посилку на інше відділення, сплатити, бачити всі етапи її шляху.

Укрпошта планує налагодити доставкутоварів з Amazon та інших маркетплейсів.

Смілянський вважає, що ідея оподаткування посилок з-за кордону до 150 євро має впроваджуватися одночасно зі збільшенням кількості службовців Держмитслужби та збільшенням бюджету на їх утримання.

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