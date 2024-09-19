Укрпошта розіслала перші повістки без участі ТЦК — Finance.ua
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Укрпошта розіслала перші повістки без участі ТЦК

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Укрпошта розіслала перші повістки без участі ТЦК
Укрпошта розіслала перші повістки без участі ТЦК
У вівторок, 17 вересня, вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді, — з усіх ТЦК повістки, підписані електронними підписами їх начальників, автоматично надійшли до серверів Укрпошти.
Про це пише Ukrainian Military Pages.
Загалом Укрпошта отримала близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов’язаних до ТЦК. При цьому на кого саме формувати повістки — обирали не в місцевих ТЦК, розповіли представники Командування Сухопутних військ ЗС України.
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Повістки, згенеровані Реєстром військовозобов’язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування ЗСУ, про що свідчить спеціальний QR-код, були роздруковані Укрпоштою і тепер надсилаються за домашніми адресами військовозобов’язаних рекомендованими поштовими відправленнями.
На явку до ТЦК надано 14 днів.
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Нагадаємо, що така повістка вважається врученою у разі:
  • отримання поштового відправлення особою;
  • відмови отримати поштове відправлення;
  • відсутності особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;
  • відсутності особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.
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У разі неявки за повісткою передбачена адміністративна відповідальність, при цьому порушників до ТЦК примусово доставлятиме поліція на підставі звернень відповідних ТЦК, в порядку визначеному статтями 259, 261 та 262 КУпАП.
У випадку не можливості доставити порушників до ТЦК їх через суд позбавлятимуть права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимог територіальних центрів комплектування Збройних Сил України.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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