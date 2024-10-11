Укрпошта до кінця року планує відкрити 23 сортувальні центри в регіонах — Finance.ua
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Укрпошта до кінця року планує відкрити 23 сортувальні центри в регіонах

Фондовий ринок
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Укрпошта до кінця року планує відкрити 23 сортувальні центри в регіонах
Укрпошта до кінця року планує відкрити 23 сортувальні центри в регіонах
АТ «Укрпошта» у 2024 році відкриває 23 нові сортувальні центри у регіонах, що дозволить скоротити строк доставки до одного дня.
Про це в інтерв’ю «Українському радіо» розповів генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський.
«Ми за цей рік відкриємо 23 сортувальні центри — це 7 великих хабів і 17 сортувальних центрів у регіонах. Це дасть змогу доставляти в 98,8% міст України посилки на наступний день. В будь-яке місто, навіть з Мукачева в Покровськ», — сказав Смілянський.
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Крім того, очільник компанії оголосив про запуск оновленого додатку, в якому можна буде не лише відстежувати посилки, а і перенаправляти їх, сплачувати. Його запуск очікується вже за місяць, і поступово функціонал застосунку буде доповнюватися новими сервісами.
«Поступово він вмітиме майже все, починаємо з посилок. Автоматично буде залітати по номеру телефону все, що до вас йде. Тобто не треба буде нічого вводить. Ви зможете переадресувати посилку, зможете делегувати отримання посилки іншій особі, сплатити, що дуже важливо, коли немає світла. Поступово з’являться функції сплати платежів, переказів, можливість замовити ліки, і замовити марки», — додав Смілянський.
За матеріалами:
Укрінформ
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