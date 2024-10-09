Укрпошта запускає новий мобільний застосунок — Finance.ua
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Укрпошта запускає новий мобільний застосунок

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Укрпошта запускає новий мобільний застосунок
Укрпошта запускає новий мобільний застосунок
АТ «Укрпошта» запустить у листопаді новий мобільний застосунок із удосконаленим функціоналом, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«З листопада впроваджуватимемо новий мобільний застосунок, і наш відправник зможе з його допомогою бачити: якщо він приніс відправлення до обіду, гарантовано наступного дня воно буде за адресою призначення в іншому місті; якщо відправлення приніс увечері та є можливість його швидко доставити, це також буде наступного дня», — пояснив він.
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За словами голови «Укрпошти», наявний застосунок застарів, тому назріла необхідність його вдосконалити. У наявному застосунку трек вимагає введення даних вручну, у новому застосунку вони «залітатимуть» автоматично, щойно посилка буде в дорозі. Одержувача про це буде повідомлено push-повідомленням.
«У новому застосунку зможете посилку перенаправити на інше відділення, сплатити, бачити всі етапи її шляху», — додав глава компанії Смілянський.
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За його словами, новий мобільний застосунок — власна розробка IT-департаменту «Укрпошти», який розробив для нього нову архітектуру.
Наразі застосунок перебуває на бета-тестуванні, до якого залучено 22 тис. співробітників «Укрпошти».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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