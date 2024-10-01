Укрпошта вводить в обіг марку до Дня захисників та захисниць України — Finance.ua

Укрпошта вводить в обіг марку до Дня захисників та захисниць України Сьогодні 12:35

Укрпошта вводить в обіг марку до Дня захисників та захисниць України

Укрпошта вводить в обіг марку «Під покровом Богородиці», присвячену захисникам та захисницям України.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Сьогодні, як і щодня, день, коли варто сказати дякую тим, завдяки кому ми маємо можливість сказати своїм рідним „Доброго ранку“ — це наші захисники та захисниці! Вітаємо з їх днем та, перш за все, бажаємо перемоги та можливості одного дня сказати своїм рідним „я повернувся“ або „я повернулася“», — написав Смілянський.

Марка називатиметься «Під покровом Богородиці».

«Кожного року повномасштабної війни ми думаємо, якою має бути марка, яка відзначить цей день. Сьогодні думки всіх українців часто там — на Покровському напрямку. Тож саме там, як і по всій країні, сьогодні відбудеться урочисте погашення», — пояснив генеральний директор Укрпошти.

На марці зображена Пресвята Богородиця, яка своїм омофором огортає та захищає тих, хто зараз на передовій боронить нашу землю.

Марка відсьогодні доступна в інтернет-магазині та у відділеннях по всій країні.

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Тираж марки «Під покровом Богородиці» — 420 000 примірників. Номінал марки — U (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштових карток (18,00 грн з ПДВ)) + 5,00 грн (додатковий номінал, призначений для відрахування на соціальні (благодійні) цілі). Кошти від продажів марки «Під покровом Богородиці» будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України.

Кількість марок в аркуші — 6. Тираж конверта «Перший день» — 30 000 примірників, карток — 30 000 примірників. Вартість — 158.00 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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