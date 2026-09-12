Зростання ВВП у єврозоні та ЄС: де найбільше підвищився (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Світ Зростання ВВП у єврозоні та ЄС: де найбільше підвищився (інфографіка)

Згідно з оцінкою, опублікованою Євростатом, у другому кварталі 2026 року сезонно скоригований ВВП зріс на 0,6% у єврозоні та на 0,7% у ЄС порівняно з попереднім кварталом.

У першому кварталі 2026 року ВВП у єврозоні залишався стабільним, а в ЄС зріс на 0,1% .У ЄС ВВП зріс на 0,7%, а зайнятість — на 0,1%

Порівняно з аналогічним кварталом попереднього року, сезонно скоригований ВВП зріс на 1,2% у єврозоні та на 1,4% у ЄС у другому кварталі 2026 року після +0,6% у єврозоні та +0,9% в ЄС у попередньому кварталі.

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Зростання ВВП в державах ЄС

У другому кварталі 2026 року найбільше зростання порівняно з попереднім кварталом зафіксувалося:

в Ірландії (+10,2%),

Словенія (+1,8%)

Литва (+1,7%)

Австрія (-0,1%) була єдиною державою-членом, яка зафіксувала зниження порівняно з попереднім кварталом.

Зайнятість у єврозоні та ЄС

У другому кварталі 2026 року в ЄС було зайнято 221,4 мільйона осіб, з яких 176,4 мільйона — у єврозоні.

Кількість зайнятих зросла на 0,1% як у єврозоні, так і в ЄС порівняно з попереднім кварталом. У першому кварталі 2026 року зайнятість у єврозоні зросла на 0,1% і залишалася стабільною в ЄС.

Раніше ми писали , що Велика Британія залишається однією з найпопулярніших країн для мігрантів у світі попри те, що за останні три роки уряд послідовно «закручує гайки» міграційної політики. Після рекордного зростання міграції у 2022−2023 роках, зокрема і через початок повномасштабного вторгнення рф в Україну, правила в’їзду почали посилювати, а кількість нових мігрантів — скорочуватися.