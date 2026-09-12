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Зростання ВВП у єврозоні та ЄС: де найбільше підвищився (інфографіка)

Світ
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Зростання ВВП у єврозоні та ЄС: де найбільше підвищився (інфографіка)
Зростання ВВП у єврозоні та ЄС: де найбільше підвищився (інфографіка)
Згідно з оцінкою, опублікованою Євростатом, у другому кварталі 2026 року сезонно скоригований ВВП зріс на 0,6% у єврозоні та на 0,7% у ЄС порівняно з попереднім кварталом.
У першому кварталі 2026 року ВВП у єврозоні залишався стабільним, а в ЄС зріс на 0,1% .У ЄС ВВП зріс на 0,7%, а зайнятість — на 0,1%
Зростання ВВП у єврозоні та ЄС: де найбільше підвищився (інфографіка)
Порівняно з аналогічним кварталом попереднього року, сезонно скоригований ВВП зріс на 1,2% у єврозоні та на 1,4% у ЄС у другому кварталі 2026 року після +0,6% у єврозоні та +0,9% в ЄС у попередньому кварталі.
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Зростання ВВП в державах ЄС

У другому кварталі 2026 року найбільше зростання порівняно з попереднім кварталом зафіксувалося:
  • в Ірландії (+10,2%),
  • Словенія (+1,8%)
  • Литва (+1,7%)
  • Австрія (-0,1%) була єдиною державою-членом, яка зафіксувала зниження порівняно з попереднім кварталом.
Зростання ВВП у єврозоні та ЄС: де найбільше підвищився (інфографіка)

Зайнятість у єврозоні та ЄС

У другому кварталі 2026 року в ЄС було зайнято 221,4 мільйона осіб, з яких 176,4 мільйона — у єврозоні.
Кількість зайнятих зросла на 0,1% як у єврозоні, так і в ЄС порівняно з попереднім кварталом. У першому кварталі 2026 року зайнятість у єврозоні зросла на 0,1% і залишалася стабільною в ЄС.
Раніше ми писали, що Велика Британія залишається однією з найпопулярніших країн для мігрантів у світі попри те, що за останні три роки уряд послідовно «закручує гайки» міграційної політики. Після рекордного зростання міграції у 2022−2023 роках, зокрема і через початок повномасштабного вторгнення рф в Україну, правила в’їзду почали посилювати, а кількість нових мігрантів — скорочуватися.
За останніми даними Управління національної статистики Великої Британії (Office for National Statistics, ONS), в 2025 р. чиста довгострокова міграція в країні становила 171 тис. осіб. Це майже вдвічі менше, ніж роком раніше, і на 82% нижче за рекордний показник — 944 тис., зафіксованого 2022 року і до березня 2023-го.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЄС
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