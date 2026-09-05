Країни ЄС накопичили найменші за 13 років обсяги газу у сховищах — ЗМІ Сьогодні 22:13 — Енергетика

ЄС накопичив найменшу за 13 років кількість газу в сховищах

Країни Євросоюзу цього року накопичили у сховищах найменші обсяги газу за останні 13 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Чому запаси газу в ЄС скоротилися

За наявними даними, станом на останній тиждень серпня сховища газу в ЄС були заповнені на 63%, і це один з найнижчих рівнів, коли-небудь зафіксованих для цієї пори року.

У попередні роки наприкінці серпня газосховища були заповнені в середньому на 80%.

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За словами аналітика Грега Молнара, за теперішніх повільних темпів закачування газу в сховища ЄС, імовірно, увійде в опалювальний сезон з запасами палива, що будуть приблизно на п’яту частину меншими за середній показник протягом п’яти років. Це найнижчий рівень з 2013 року.

Зазначається, що це може позначитися на цінах, зокрема і за межами ЄС.

Велика Британія може бути особливо вразливою до коливань ринку, оскільки є одним з найбільших споживачів газу в Європі, але має одні з найнижчих показників власних потужностей для зберігання газу.

Зазвичай Велика Британія покладається на імпорт газу трубопроводами з Європи або танкерами зі США та країн Близького Сходу.

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Кріс О’Ші, генеральний директор компанії Centrica, власника British Gas, заявив цього тижня, що у Британії «майже немає газу в сховищах» на зиму.

На обсяги закупівлі газу значно вплинула війна на Близькому Сході. Холодний кінець зими, а також вищий за звичайний обсяг вироблення електроенергії з газу під час літньої спеки в Європі сприяли виснаженню газових сховищ блоку. Зазвичай власники сховищ заповнюють їх улітку, коли і попит, і ціни нижчі.

Ціни на європейському газовому ринку цього літа «залишалися відносно спокійними» на тлі сподівань, що Ормузька протока буде знову відкрита, а зимові запаси можна буде відновити.

Однак, за словами головного аналітика SEB з сировинних ринків Б’ярне Шилдропа, «ніхто вже не очікує, що це станеться найближчим часом».

«Європейський ринок природного газу за останній тиждень зіткнувся з певною зимовою панікою», — додав Шилдроп.

Хоча цієї зими в Європі не очікується фізичного дефіциту газу, трейдери очікують вищих цін на паливо.

Укрінформ За матеріалами:

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