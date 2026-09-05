За словами аналітика Грега Молнара, за теперішніх повільних темпів закачування газу в сховища ЄС, імовірно, увійде в опалювальний сезон з запасами палива, що будуть приблизно на п’яту частину меншими за середній показник протягом п’яти років. Це найнижчий рівень з 2013 року.
Зазначається, що це може позначитися на цінах, зокрема і за межами ЄС.
Велика Британія може бути особливо вразливою до коливань ринку, оскільки є одним з найбільших споживачів газу в Європі, але має одні з найнижчих показників власних потужностей для зберігання газу.
Зазвичай Велика Британія покладається на імпорт газу трубопроводами з Європи або танкерами зі США та країн Близького Сходу.
Кріс О’Ші, генеральний директор компанії Centrica, власника British Gas, заявив цього тижня, що у Британії «майже немає газу в сховищах» на зиму.
На обсяги закупівлі газу значно вплинула війна на Близькому Сході. Холодний кінець зими, а також вищий за звичайний обсяг вироблення електроенергії з газу під час літньої спеки в Європі сприяли виснаженню газових сховищ блоку. Зазвичай власники сховищ заповнюють їх улітку, коли і попит, і ціни нижчі.
Ціни на європейському газовому ринку цього літа «залишалися відносно спокійними» на тлі сподівань, що Ормузька протока буде знову відкрита, а зимові запаси можна буде відновити.
Однак, за словами головного аналітика SEB з сировинних ринків Б’ярне Шилдропа, «ніхто вже не очікує, що це станеться найближчим часом».
«Європейський ринок природного газу за останній тиждень зіткнувся з певною зимовою панікою», — додав Шилдроп.
Хоча цієї зими в Європі не очікується фізичного дефіциту газу, трейдери очікують вищих цін на паливо.