Київщина отримала від Литви та Фінляндії понад 33 тонни енергетичного обладнання Сьогодні 15:22 — Енергетика

Київщина отримала від Литви та Фінляндії понад 33 тонни енергетичного обладнання

Зі складів хабів Міненерго до підприємств критичної інфраструктури Київщини доставлено 33,6 тонни енергетичної допомоги від Литви та Фінляндії.

Про це пише Міненерго.

Від литовської компанії Litgrid AB регіон отримав понад 11 тонн енергетичного обладнання, яке серед іншого включає трансформатори різної напруги. Ще майже 22 тонни обладнання надійшло від фінської компанії Fingrid Oyj.

Поставка включає дизельні генератори та комплекти автоматичних вимикачів. Це обладнання допоможе українським енергетикам у підготовці до осінньо-зимового періоду.

Дякуємо урядам Литви та Фінляндії, енергетичним компаніям «Litgrid AB» та «Fingrid Oyj» за підтримку української енергетики та внесок у зміцнення її стійкості.

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