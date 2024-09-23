«Укрпошта» продовжила знижки на відправлення між Канадою та Україною — Finance.ua

«Укрпошта» продовжила знижки на відправлення між Канадою та Україною Сьогодні 15:47 — Особисті фінанси

«Укрпошта» продовжила знижки на відправлення між Канадою та Україною

За перший рік дії угоди обсяги посилок між Україною та Канадою збільшились на понад 25%, тож «Укрпошта» та партнери вирішили продовжити дію знижок.

Про це повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Зазначається, що знижка 10% буде діяти на габаритні посилки та 15% на «Дрібний пакет Prime».

Смілянський додає, що відправляти можна з будь-якого з 7 000+ відділень «Укрпошти» до будь-якого з 6200+ відділень Пошти Канади і навпаки. Тарифи діють в обидва напрямки.

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Терміни доставлення з України до Канади зараз становлять 7−14 днів завдяки участі DHL Global Match. З Канади до України трохи більше. На зустрічі також домовилися опрацювати нові логістичні шляхи для суттєвого покращення термінів.

Зазначається, що угоди щодо США та Великої Британії вже в процесі.

Довідка Finance.ua:

Укрпошта внесла зміни у виплаті післяплати за поштові відправлення. З 30 серпня компанія припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці.

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