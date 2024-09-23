«Укрпошта» продовжила знижки на відправлення між Канадою та Україною — Finance.ua
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«Укрпошта» продовжила знижки на відправлення між Канадою та Україною

Особисті фінанси
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«Укрпошта» продовжила знижки на відправлення між Канадою та Україною
«Укрпошта» продовжила знижки на відправлення між Канадою та Україною
За перший рік дії угоди обсяги посилок між Україною та Канадою збільшились на понад 25%, тож «Укрпошта» та партнери вирішили продовжити дію знижок.
Про це повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Зазначається, що знижка 10% буде діяти на габаритні посилки та 15% на «Дрібний пакет Prime».
Смілянський додає, що відправляти можна з будь-якого з 7 000+ відділень «Укрпошти» до будь-якого з 6200+ відділень Пошти Канади і навпаки. Тарифи діють в обидва напрямки.
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Терміни доставлення з України до Канади зараз становлять 7−14 днів завдяки участі DHL Global Match. З Канади до України трохи більше. На зустрічі також домовилися опрацювати нові логістичні шляхи для суттєвого покращення термінів.
Зазначається, що угоди щодо США та Великої Британії вже в процесі.

Довідка Finance.ua:

  • Укрпошта внесла зміни у виплаті післяплати за поштові відправлення. З 30 серпня компанія припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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