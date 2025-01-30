«Укрпошта» викупить акції PinBank у міноритарних акціонерів — Finance.ua

«Укрпошта» викупить акції PinBank у міноритарних акціонерів Сьогодні 16:16 — Фондовий ринок

«Укрпошта» викупить акції PinBank у міноритарних акціонерів

АТ «Укрпошта» після передачі йому акцій Першого інвестиційного банку (PinBank) запропонує міноритарним акціонерам, які володіють близько 12% акцій, процедуру викупу, а в разі відмови «розмиє» їх долю до 5%, застосувавши процедуру примусового викупу.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Маємо консолідувати решту 12% акцій банку, які наразі належать міноритарним акціонерам», — сказав він.

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За його словами, до оцінки поточної капіталізації банку буде залучено незалежного оцінювача і таким чином буде визначено ринкову ціну пакетів, які належать міноритарним акціонерам.

«Саме таку суму ми їм пропонуватимемо. Безумовно, їхнє право — погодитися чи відмовитися. У разі, якщо вони відмовляться, в „Укрпошти“ як мажоритарного акціонера банку буде можливість ухвалити рішення про збільшення капіталу банку. Відповідно, долю міноритарних акціонерів може бути „розмито“ до майже 5%. Це дасть можливість застосувати процедуру примусового викупу акцій. Тому наш план досить чіткий і незворотній», — пояснив Смілянський.

Він також розповів, що на першому етапі інтеграції банку в структуру «Укрпошти» буде проведено операційний і ІТ-аудити, сформовано наглядову раду і команда «Укрпошта Банку».

«Вже зараз є розуміння, що потрібно буде інвестувати у створення сучасних і надійних ІТ-систем банку. Також маємо виконати підготовчі роботи в „Укрпошті“ для інтеграції банку в існуючу інфраструктуру. Потрібно сформувати команду, і, об’єктивно, для виконання такого кола завдань, які ми ставимо, потрібна нова команда», — сказав Смілянський.

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Нагадаємо, уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею Укрпошті.

У НБУ прокоментували передачу Укрпошті контрольного пакету акцій АТ «Перший інвестиційний банк» (PINbank): будь-який перехід права власності на банк повинен відбуватися після офіційного схвалення цього процесу Нацбанком.

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