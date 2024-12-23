Скільки листонош працює в Укрпошті та яка середня зарплата в компанії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки листонош працює в Укрпошті та яка середня зарплата в компанії

Особисті фінанси
59
Чистий дохід Укрпошти за 9 місяців збільшився на 12,3%, або на 1,027 млрд ​​гривень, до 9,39 млрд гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це йдеться в квартальній звітності компанії.
За 9 місяців 2024 року Укрпошта скоротила збиток на 4,9%, або на 29,2 млн гривень, до 565,6 млн гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Читайте також
Окремо за 3-й квартал 2024 року (липень — вересень) результати компанії такі: збиток 137,5 млн гривень, чистий дохiд 3,2 млрд гривень (це на 4,7% менше плану, хоча й на 15,7% бiльше, ніж за 3 квартал минулого року), а показник EBITDA склав 298,6 млн гривень.
«Невиконання плану доходiв пов’язано з тим, що на територiях, де ведуться бойовi дiї, та на тимчасово окупованих територiях товариство не мало можливостi надавати послуги в повному обсязi, — йдеться в звітності. — Водночас по ряду основних послуг спостерiгається збiльшення обсягiв продажiв, що дало можливiсть забезпечити зростання доходiв порiвняно з аналогiчним перiодом минулого року».
За 3-й квартал 2024 року Укрпошта прийняла внутрiшнiх та мiжнародних вiдправлень в кiлькостi 20,6 млн одиниць письмової кореспонденцiї, 11,3 млн посилок та 21,7 млн платежiв.
Читайте також
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 3 квартал 2024 року Укрпошти становить 30,2 тис., в тому числi оператори поштового зв’язку — 6 117 осiб, листоношi — 6 032 особи.
А середня заробiтна плата штатного працiвника — 17,1 тис. гривень.
Нагадаємо, у 2023 році Укрпошта зменшила збиток на 37% до 796 млн гривень та збільшивши дохід на 12% до 11,6 млрд гривень порівняно з 2022 роком.
Кредити онлайн швидко та просто. Без зайвих слів та документів. Пропозицій багато:

Порівняти і взяти кредит 👛

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.