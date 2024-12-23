Скільки листонош працює в Укрпошті та яка середня зарплата в компанії — Finance.ua

Скільки листонош працює в Укрпошті та яка середня зарплата в компанії Сьогодні 19:15 — Особисті фінанси

Чистий дохід Укрпошти за 9 місяців збільшився на 12,3%, або на 1,027 млрд ​​гривень, до 9,39 млрд гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в квартальній звітності компанії.

За 9 місяців 2024 року Укрпошта скоротила збиток на 4,9%, або на 29,2 млн гривень, до 565,6 млн гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Окремо за 3-й квартал 2024 року (липень — вересень) результати компанії такі: збиток 137,5 млн гривень, чистий дохiд 3,2 млрд гривень (це на 4,7% менше плану, хоча й на 15,7% бiльше, ніж за 3 квартал минулого року), а показник EBITDA склав 298,6 млн гривень.

«Невиконання плану доходiв пов’язано з тим, що на територiях, де ведуться бойовi дiї, та на тимчасово окупованих територiях товариство не мало можливостi надавати послуги в повному обсязi, — йдеться в звітності. — Водночас по ряду основних послуг спостерiгається збiльшення обсягiв продажiв, що дало можливiсть забезпечити зростання доходiв порiвняно з аналогiчним перiодом минулого року».

За 3-й квартал 2024 року Укрпошта прийняла внутрiшнiх та мiжнародних вiдправлень в кiлькостi 20,6 млн одиниць письмової кореспонденцiї, 11,3 млн посилок та 21,7 млн платежiв.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 3 квартал 2024 року Укрпошти становить 30,2 тис., в тому числi оператори поштового зв’язку — 6 117 осiб, листоношi — 6 032 особи.

А середня заробiтна плата штатного працiвника — 17,1 тис. гривень.

Нагадаємо, у 2023 році Укрпошта зменшила збиток на 37% до 796 млн гривень та збільшивши дохід на 12% до 11,6 млрд гривень порівняно з 2022 роком.

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