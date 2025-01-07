Смілянський розповів, коли з’являться перші поштомати «Укрпошти» — Finance.ua

Смілянський розповів, коли з’являться перші поштомати «Укрпошти»
Перші поштомати «Укрпошти» в Києві та Одесі можуть з’явитися вже у січні-березні 2025 року.
Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський в ефірі телемарафону.
«Поштомати з’являться, з’являться в двох містах — це Київ і Одеса протягом першого кварталу. Готуємо багато новинок — це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру», — сказав Смілянський.
З 1 січня 2025 року Укрпошта переходить на тарифікацію посилок виключно за об’ємом, відмовляючись від ваги. Нова система включатиме 8 розмірів тарифів, зберігаючи найнижчий тариф без змін.
«Укрпошта» у 2024 році збільшила кількість міжнародних відправлень на 41% порівняно з показником 2023 року — до 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямі.
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