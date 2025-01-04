У 2024 році «Укрпошта» наростила міжнародні відправлення — Finance.ua

У 2024 році «Укрпошта» наростила міжнародні відправлення Сьогодні 07:21 — Фондовий ринок

У 2024 році «Укрпошта» наростила міжнародні відправлення

АТ «Укрпошта» у 2024 році збільшила кількість міжнародних відправлень на 41% порівняно з показником 2023 року — до 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямі.

Про це повідомила директорка департаменту міжнародних операцій АТ «Укрпошта» Юлія Павленко.

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«У 2024 році ми виходимо на показник близько 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямку (без урахування простих листів і листів без трекінг-номерів, які відправляють простим порядком без відстеження — ред). Такий показник роботи зафіксовано станом на 17 грудня 2024 року. У 2023 році він становив 25,5 млн відстежуваних відправлень», — сказала Павленко.

Імпорт та експорт

За її словами, імпорт переважає: з початку 2024 року в Україну було доставлено 32 млн посилок.

Переважно це товари із закордонних маркетплейсів, зокрема з Китаю, які українці можуть придбати дешевше, ніж в Україні.

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«Експорту менше, але, звісно, він цінніший для нас, оскільки йдеться про продаж товарів українських виробників на зовнішньому ринку. Переважно це — хендмейд», — сказала Павленко.

Директор департаменту міжнародних операцій АТ «Укрпошта» повідомила, що лише на найбільшій хендмейд-платформі в США Україна сьогодні — дев’ята за обсягами реалізації країна.

Власні магазини на Etsy відкрили вже 38 тис. українців.

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