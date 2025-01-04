У 2024 році «Укрпошта» наростила міжнародні відправлення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У 2024 році «Укрпошта» наростила міжнародні відправлення

Фондовий ринок
14
У 2024 році «Укрпошта» наростила міжнародні відправлення
У 2024 році «Укрпошта» наростила міжнародні відправлення
АТ «Укрпошта» у 2024 році збільшила кількість міжнародних відправлень на 41% порівняно з показником 2023 року — до 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямі.
Про це повідомила директорка департаменту міжнародних операцій АТ «Укрпошта» Юлія Павленко.
Читайте також
«У 2024 році ми виходимо на показник близько 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямку (без урахування простих листів і листів без трекінг-номерів, які відправляють простим порядком без відстеження — ред). Такий показник роботи зафіксовано станом на 17 грудня 2024 року. У 2023 році він становив 25,5 млн відстежуваних відправлень», — сказала Павленко.

Імпорт та експорт

За її словами, імпорт переважає: з початку 2024 року в Україну було доставлено 32 млн посилок.
Переважно це товари із закордонних маркетплейсів, зокрема з Китаю, які українці можуть придбати дешевше, ніж в Україні.
Читайте також
«Експорту менше, але, звісно, він цінніший для нас, оскільки йдеться про продаж товарів українських виробників на зовнішньому ринку. Переважно це — хендмейд», — сказала Павленко.
Директор департаменту міжнародних операцій АТ «Укрпошта» повідомила, що лише на найбільшій хендмейд-платформі в США Україна сьогодні — дев’ята за обсягами реалізації країна.
Власні магазини на Etsy відкрили вже 38 тис. українців.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.