«Укрпошта» співпрацюватиме з Temu для прискорення доставки — Finance.ua

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«Укрпошта» співпрацюватиме з Temu для прискорення доставки

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«Укрпошта» співпрацюватиме з Temu для прискорення доставки
«Укрпошта» співпрацюватиме з Temu для прискорення доставки
Національний оператор поштового зв’язку «Укрпошта» розпочинає стратегічне партнерство з популярним серед українців китайським маркетплейсом Temu.
Про це повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у Facebook.
«Після пілотного проєкту, впродовж якого Укрпошта доставила більш як 1,5 млн посилок із відомого китайського маркетплейса Temu (і не просто доставила, а розмитнила та доставила в піковий період понад 80% відправлень за 3 дні й менше), Укрпошта та Temu оголошують про початок стратегічного партнерства», — написав він.

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«Укрпошта» співпрацюватиме з Temu для прискорення доставки
Протягом 1 кварталу 2025 року «Укрпошта» планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та задала собі планку доставляти більш як 90% посилок за 1−2 дні з моменту перетину кордону України.
«Впевнений, що це буде до вподоби багатьом нашим клієнтам. Тим паче зовсім скоро всі відправлення можна буде відстежувати в новому мобільному застосунку», — зазначив Смілянський.
За його словами, «Укрпошта» є лідером ринку не лише експортних посилок зі долею >50%. Компанія передує й у доставці посилок із Китаю (понад 60% відправлень).
За матеріалами:
Finance.ua
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