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Рейтинг найкращих країн для життя у 2026 році

Світ
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Естонію визнали найкращою країною світу для життя
Естонію визнали найкращою країною світу для життя, Фото: magnific
Світовий рейтинг найкращих країн для життя у 2026 році очолила Естонія, випередивши Сінгапур і Малайзію. Загалом до першої двадцятки увійшли одразу 10 європейських держав.
Про це свідчить дослідження Rumavi, пише Visual Capitalist.
Аналітики оцінювали країни за 24 показниками, серед яких фінанси, якість життя, здоров’я, безпека, стабільність і можливості для переїзду та розвитку.

Найкращі країни світу для життя

Лідером рейтингу стала Естонія, яка отримала високі оцінки за безпеку та умови для облаштування життя. Країна також має розвинену стартап-екосистему, сильні державні інституції та низький рівень безробіття серед молоді.
Друге та третє місця посіли Сінгапур та Малайзія.
ТОП-10 найкращих країн для життя:
  • Естонія;
  • Сінгапур;
  • Малайзія;
  • Португалія;
  • Тайвань;
  • Литва;
  • Гонконг;
  • Сент-Кітс і Невіс;
  • Чехія;
  • Мальта.
Європа загалом показала сильний результат — 10 із 20 найкращих країн розташовані саме на цьому континенті.
Водночас США опинилися лише на 107-му місці. Країна поступилася Канаді, Великій Британії, Індії та Бразилії.
Рейтинг найкращих країн для життя у 2026 році

Де жити найгірше

Африканські держави домінують у рейтингу найгірших для життя — 13 із 20 країн з найнижчими результатами розташовані на цьому континенті.
Найгіршими країнами для життя визнали:
  • Афганістан;
  • Ємен;
  • Південний Судан;
  • Нігер;
  • Чад;
  • Центральноафриканська Республіка;
  • Сомалі;
  • Північна Корея;
  • Малі;
  • Сирія.
Низькі результати цих країн пов’язують із політичною нестабільністю, авторитарним управлінням, слабкими державними інституціями, проблемами з безпекою, охороною здоров’я та захистом прав власності.
За матеріалами:
Finance.ua
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