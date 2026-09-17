рф отримала понад $6,4 млн критично важливого обладнання від брендів із 3 країн — деталі Сьогодні 15:10 — Світ

рф отримала понад $6,4 млн обладнання та компонентів тайванських, японських і південнокорейських виробників, критично важливих для виробництва й обслуговування систем радіоелектронної боротьби «Поле-21».

Проаналізовані поставки відбувалися через російські компанії, пов’язані з виробником «Поля-21» — АТ «Науково-технічний центр радіоелектронної боротьби» (НТЦ РЕБ), у 2024-му та на початку 2025 року.

Про це йдеться в дослідженні Ради економічної безпеки України (ESCU).

Найбільший обсяг припав на тайванську продукцію — майже $3,7 млн. Зокрема, багатошарові друковані плати HannStar Board на $3,18 млн, кольорові монітори Innolux на $286,8 тис., а також електричні компоненти й коаксіальні кабелі Huang Liang Technologies на $226,8 тис. Частина поставок проходила через посередників у Туреччині та Гонконгу.

Поставки продукції південнокорейських Hanwha Vision, Muhan Digital та Emerix перевищили $2 млн. Йдеться про обладнання та компоненти для монтажу друкованих плат на понад $955 тис., коаксіальні кабелі на близько $878 тис. та вимірювальне обладнання на $244 тис. Ще $657,6 тис. припало на обладнання для виробництва друкованих плат, виготовлене Panasonic Factory Solutions Suzhou — китайською дочкою японської Panasonic Corporation.

«Наразі випадки прямих поставок є по-справжньому рідкісними — російський ВПК отримує критичні компоненти й виробниче обладнання через кілька рівнів посередників, а компанії-виробники із держав санкційної коаліції зазвичай не проводять перевірку кінцевих споживачів після першого продажу. Тому ефективний експортний контроль партнерів має враховувати не лише країну першого призначення товару, а й те, куди він рухається далі та хто зрештою його використовуватиме», — зазначила Олена Юрченко, директорка з аналітики, досліджень та розслідувань Ради економічної безпеки України (ESCU).