рф отримала понад $6,4 млн обладнання та компонентів тайванських, японських і південнокорейських виробників, критично важливих для виробництва й обслуговування систем радіоелектронної боротьби «Поле-21».
Проаналізовані поставки відбувалися через російські компанії, пов’язані з виробником «Поля-21» — АТ «Науково-технічний центр радіоелектронної боротьби» (НТЦ РЕБ), у 2024-му та на початку 2025 року.
Про це йдеться в дослідженні Ради економічної безпеки України (ESCU).
Найбільший обсяг припав на тайванську продукцію — майже $3,7 млн. Зокрема, багатошарові друковані плати HannStar Board на $3,18 млн, кольорові монітори Innolux на $286,8 тис., а також електричні компоненти й коаксіальні кабелі Huang Liang Technologies на $226,8 тис. Частина поставок проходила через посередників у Туреччині та Гонконгу.
Поставки продукції південнокорейських Hanwha Vision, Muhan Digital та Emerix перевищили $2 млн. Йдеться про обладнання та компоненти для монтажу друкованих плат на понад $955 тис., коаксіальні кабелі на близько $878 тис. та вимірювальне обладнання на $244 тис. Ще $657,6 тис. припало на обладнання для виробництва друкованих плат, виготовлене Panasonic Factory Solutions Suzhou — китайською дочкою японської Panasonic Corporation.
«Наразі випадки прямих поставок є по-справжньому рідкісними — російський ВПК отримує критичні компоненти й виробниче обладнання через кілька рівнів посередників, а компанії-виробники із держав санкційної коаліції зазвичай не проводять перевірку кінцевих споживачів після першого продажу. Тому ефективний експортний контроль партнерів має враховувати не лише країну першого призначення товару, а й те, куди він рухається далі та хто зрештою його використовуватиме», — зазначила Олена Юрченко, директорка з аналітики, досліджень та розслідувань Ради економічної безпеки України (ESCU).
Раніше Рада економічної безпеки України (ESCU) виявила, що російський ВПК залежатиме від імпорту стратегічних мінералів щонайменше до 2035 року через брак власних виробничих потужностей.