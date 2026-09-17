Єврокомісія розробляє механізм для запобігання масовому напливу мігрантів Сьогодні 05:20 — Світ ЄС планує змінити підходи до надзвичайних ситуацій

Європейська комісія запропонує надзвичайний механізм, який має запобігати раптовому масовому прибуттю мігрантів.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу зі щорічним зверненням у Страсбурзі, передає Reuters.

За її словами, механізм передбачатиме захист у чітко визначених ситуаціях від «організованих і використаних як зброя» масових переміщень мігрантів.

ЄС планує змінити підходи до надзвичайних ситуацій

«Події цього літа свідчать, що наші інструменти мають розвиватися, особливо для надзвичайних ситуацій. Європа повинна мати засоби для захисту своїх кордонів у будь-який час», — сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Європейський Союз і надалі дотримуватиметься своїх цінностей та основоположних прав, однак не поступатиметься питаннями захисту кордонів.

Новий Європейський механізм реагування на надзвичайні ситуації застосовуватимуть лише за наявності чітко визначених критеріїв.