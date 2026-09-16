Економіка Киргизстану минулого року зросла на 11% Сьогодні 21:34 — Світ Економіка Киргизстану минулого року зросла на 11%

Киргизстан став важливим каналом для китайських і західних товарів, які надходять до росії, що призвело до економічного буму.

Країна перетворилася на транзитний канал після запровадження санкцій, які ізолювали російську економіку після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Через республіку проходили авто, електроніка та обладнання подвійного призначення, яке може використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, а також здійснювалися платежі за ці товари.

Минулого року експорт із Європейського Союзу до Киргизстану становив близько 2,5 млрд доларів — у вісім разів більше, ніж у 2021 році, за рік до початку повномасштабної війни. Водночас цей показник скоротився з пікового рівня у 3,1 млрд доларів у 2023 році, згідно з даними ЄС щодо торгівлі.

На авто, побутову техніку та транспортне обладнання минулого року припадало близько 45% поставок з Європи до Киргизстану. Значна частина експорту — це звичайні споживчі товари європейських брендів, які купують росіяни, оскільки більше не можуть придбати їх у своїй країні.

Однак деякі з цих товарів можуть мати військове застосування. Наприклад, у 2024 році Киргизстан імпортував із Європейського Союзу пральних машин у грошовому вимірі майже в 15 разів більше, ніж у 2021 році. Це відбувалося на тлі заяв американського уряду про те, що російські військові вилучали комп’ютерні чипи з побутової техніки для ремонту військового обладнання.

ВВП Киргизстану минулого року зріс на 11%. За оцінкою Азійського банку розвитку, від 30% до 40% економічного зростання за останні чотири роки припало на діяльність, пов’язану з реекспортом. Товари, які експортують із Киргизстану до росії, не обкладаються традиційними митами, оскільки обидві країни входять до митного союзу.

Зростання цін на золото

Це головний експортний товар Киргизстану, і це також сприяло економічному підйому. Крім того, цьому посприяли стрімкий розвиток криптовалютного та фінансового секторів, а також масштабні державні витрати на будівництво.

Нещодавно президент країни Садир Жапаров запровадив технократичні зміни у системах збору податків і митних платежів, які сприяли економічному зростанню та дозволили країні повною мірою скористатися економічним підйомом. За його словами, з 2020 року податкові надходження Киргизстану зросли вчетверо, а митні збори — у шість разів. Державні капітальні інвестиції з 2021 року збільшилися у 16 разів.