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Центробанк рф оцінив вплив паливної кризи на інфляцію в країні

Світ
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Центробанк рф оцінив вплив паливної кризи на інфляцію в країні
Центробанк рф оцінив вплив паливної кризи на інфляцію в країні
Паливна криза в росії додала до інфляції 0,7−0,8 процентного пункту, заявив директор департаменту грошово-кредитної політики Банку росії Андрєй Ґанґан.
Про це пише російське медіа The Moscow Times із посиланням на Reuters.
Попит на бензин на внутрішньому ринку задовольняється за рахунок імпорту, але це поки що суттєво не впливає на платіжний баланс, додав Ґанґан.
росія зіткнулася з сильним дефіцитом пального через удари України по нафтопереробних заводах, що призвело до стрибка цін на бензин і прискорення інфляції.
Наприкінці липня Центральний банк росії знизив ключову ставку та опублікував новий макроекономічний прогноз, де прогнозований рівень інфляції зріс із 4,5−5,5% до 6−7%.
Багато років очільник Кремля владімір путін тримався осторонь від монетарної політики росії та не втручався у роботу Центрального банку, але тоді зниження базової ставки відбулося під тиском, вважає Bloomberg.
За матеріалами:
Економічна Правда
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