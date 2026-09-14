Санкт-Петербург став новим епіцентром паливної кризи в рф Сьогодні 20:26 — Світ

Санкт-Петербург став новим епіцентром паливної кризи з кілометровими чергами на заправках, порожніми колонками та жорсткими лімітами на продаж пального.

Майже кожна друга АЗС у місті взагалі не має бензину у продажу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Станом на 11 вересня частка заправок, де паливо можна було придбати без черги, впала нижче 40%, хоча ще в серпні цей показник тримався на рівні близько 90%. За темпами погіршення ситуації за перший тиждень вересня місто стало антилідером серед великих російських центрів, а водії змушені чекати в чергах по дві години.

Паливо почало стрімко зникати після того, як безпілотники атакували нафтопереробний завод «Кінеф» у місті Кіриші — найбільший на північному заході росії та другий за потужністю в країні. Підприємство, яке щороку виробляє 2 млн тонн бензину та 7 млн тонн дизельного пального, зазнало пошкоджень обох установок переробки нафти й повністю зупинило виробництво 30 серпня. Оскільки завод був основним постачальником для Петербурга, його зупинка спричинила параліч мережі АЗС.

За аналогічним сценарієм події розгортаються й у Нижньому Новгороді: після удару БПЛА 26 серпня зупинив переробку нафти завод «НОРСІ» компанії «Лукойл». У результаті близько чверті міських заправок залишилися без пального, а частка станцій із вільним продажем скоротилася з 80% до 50%.