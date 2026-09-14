У яких країнах Європи найбільше податків — рейтинг Сьогодні 14:05 — Світ Монети і глобус

Податкові системи європейських країн суттєво відрізняються за кількістю податків. В одних країнах їх кілька десятків, а в інших — кілька сотень.

Visual Capitalist підрахував, у яких країнах Європи найбільше та найменше окремих податків (дані збиралися у 2024 році).

Важливо, що кількість податків не показує, наскільки високим є загальне податкове навантаження у країні. Цей показник радше дає змогу порівняти структуру та складність податкових систем.

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7 країн із найбільшою кількістю податків

Франція — 348

Данія — 132

Австрія — 117

Польща — 115

Бельгія — 112

Португалія — 110

Румунія — 109

Що там у Франції

Франція стала явним лідером рейтингу — там нарахували 348 окремих податків. Це більш ніж удвічі більше, ніж у Данії, яка посіла друге місце зі 132 податками. При цьому середній показник для Європи становить близько 90 податків.

Як пише видання, складна система Франції частково сформувалася через численні політичні компроміси протягом різних періодів її історії. У результаті з’явилося багато вузькоспеціалізованих податків для окремих галузей. Серед них є збори на страхування та професійне навчання, податки для торгово-промислових палат, а також спеціальні податки у сферах атомної енергетики та азартних ігор.

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Із 348 французьких податків 243 належать до малодохідних. Тобто кожен із них окремо приносить відносно небагато коштів до бюджету.

Водночас основні надходження забезпечують значно більші категорії податків. Наприклад, податки на працю у 2024 році принесли Франції понад €800 млрд, а податки на товари та послуги — ще близько €300 млрд.

Попри велику кількість окремих податків, Франція посідає друге місце серед країн OECD за загальними податковими надходженнями як часткою ВВП, поступаючись лише Данії.

7 країн із найменшою кількістю податків

На протилежному кінці рейтингу опинилися країни Балтії.

Естонія — 34

Литва — 35

Латвія — 54

Німеччина — 60

Ірландія — 61

Ісландія — 61

Фінляндія — 62

Естонія також вирізняється простою системою подання податкової звітності: частину даних для декларацій заздалегідь готує держава. Крім того, у країні діє єдина ставка податку на доходи фізичних осіб без складної системи ставок і численних відрахувань.

Для бізнесу важливою особливістю є те, що реінвестований прибуток компаній оподатковується за ставкою 0%.

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Цікавим прикладом є Німеччина. Найбільша економіка Європи збирає податки на рівні близько 42% ВВП, але при цьому має лише 60 окремих податків. А, як пам’таємо, у сусідній Франції їх 348 — майже у шість разів більше.

На формування німецької системи вплинули масштабні податкові реформи після Першої та Другої світових воєн. Вони допомогли об’єднати та впорядкувати оподаткування в країні, яка має федеративну структуру.