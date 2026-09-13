Німецький завод Volkswagen переобладнають для виробництва систем ППО Сьогодні 07:11 — Світ Volkswagen

Німецька автобудівна фірма Volkswagen продасть свій завод в Оснабрюку федеральній землі Нижня Саксонія та фінансовому інвестору, переобладнавши його на об’єкт оборонної промисловості.

Про це повідомили на сайті Volkswagen Group.

Завод вироблятиме компоненти для систем ППО

Нижня Саксонія та ізраїльський інвестор Aurelius Capital візьмуть під контроль завод, плануючи в наступні кілька років перетворити його на «центр передового досвіду для оборонної промисловості».

Зазначається, що першим оборонним проєктом на заводі стане виробництво систем протиповітряної оборони від ізраїльського виробника «Залізних куполів» Rafael.

Передбачається, що з допомогою цього проєкту компанія зможе забезпечувати системами та компонентами для систем ППО всю Німеччину та країни Європи.

Завод компанії в Оснабрюку забезпечував роботою близько 1800 працівників. Унаслідок перепрофілювання компанія збереже можливість працевлаштування для приблизно 1200 робітників.