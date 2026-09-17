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Трамп погрожує ЄС новими митами за пропозицію Канаді

Світ
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Трамп погрожує ЄС новими митами за пропозицію Канаді
Трамп погрожує ЄС новими митами за пропозицію Канаді
Президент США Дональд Трамп пригрозив Європейському Союзу митами або обмеженням торгівлі після пропозиції надати Канаді статус асоційованого членства ЄС.
Про це повідомляє CNN.
Трамп заявив, що готовий «застосувати дуже серйозні мита, або зупинити торгівлю з Європою багато чим», якщо це рішення ЄС виглядатиме як «недружній крок».
«Якщо наміри добрі — це добре. Якщо ж наміри погані, ми запровадимо дуже високі мита щодо Європи, і такий варіант можливий», — заявив Трамп журналістам.
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Як повідомляє CNBC, Канада намагається зменшити свою залежність від США після місяців зростання торговельної напруженості та зриву двосторонніх торговельних переговорів. Трамп запровадив 50-відсоткове мито на канадські товари та планує пізніше цього місяця заборонити імпорт молочної продукції, алкоголю та автомобілів з цієї країни, що викликало відповідні заходи з боку Оттави.
Пропозиція фон дер Ляєн до Канади передбачає спільну роботу у сфері виробництва, інтеграцію оборонно-промислових комплексів, технологічний альянс, співпрацю в галузі енергетики, штучного інтелекту та діяльності в Арктиці.
Канада вже є єдиною країною за межами Європи, що бере участь у програмі ЄС SAFE (ініціатива, яка надає канадським фірмам пільговий доступ до оборонних закупівель), а також має угоду про вільну торгівлю з блоком, яка скасовує мита приблизно на 99% товарів (хоча ця угода ще потребує ратифікації 10 країнами ЄС).
Будь-які нові мита США щодо ЄС стануть випробуванням для торговельних домовленостей, укладених Вашингтоном та Брюсселем минулого року, які встановили граничний рівень мита в 15% на більшість товарів, що експортуються з ЄС до США.
Брюссель поки що не повідомив, чи продовжуватиме роботу над пропозицією щодо асоційованого членства з огляду на погрози Трампа.
Країни-члени ЄС — для багатьох із яких ця заява стала несподіванкою — ще не відреагували на погрози Трампа.
За матеріалами:
Укрінформ
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