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Канада може отримати унікальний статус у ЄС — деталі

Світ
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Канада може отримати унікальний статус у ЄС — деталі
Канада може отримати унікальний статус у ЄС — деталі
Євросоюз хоче запропонувати Канаді статус першого в історії асоційованого члена блоку, щоб зміцнити союз на тлі глобальної нестабільності.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час щорічного звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі очільниця Єврокомісії закликала переглянути традиційні альянси через зростання напруги у світі.
«У холодній крихкості сучасного світу потрібні нові партнерства. Я хотіла б працювати з вами над тим, щоб відкрити двері для Канади, щоб вона стала першим асоційованим членом ЄС», — наголосила вона.
Фон дер Ляєн підкреслила, що Європа та Канада поділяють спільні цінності — від підтримки демократії та України до співпраці в обороні, сировинних питаннях і ланцюгах поставок.
За її словами, сторони плануватимуть спільну роботу в технологіях, інтеграції оборонно-промислових баз та розвитку Арктики.
Присутній у залі прем’єр-міністр Канади Марк Карні отримав овації від євродепутатів. Водночас рішення про надання такого статусу ще мають погодити всі країни-члени ЄС.
Історично Євросоюз чинив опір подібним гнучким альянсам без юридичного статусу.
Зокрема, існують певні застереження щодо реалізації пропозиції, а дипломати зазначають, що конкретний механізм такого членства поки не розроблений.
Додатковим бар’єром залишаються питання торгівлі, де Канада продовжує захищати свій телекомунікаційний та молочний сектори.
Очікується, що предметніші обговорення цього питання розпочнуться на саміті Канада-ЄС у Монреалі наприкінці жовтня.
Пропозиція Єврокомісії лунає на тлі затяжної війни росії проти України, а також загострення торговельних відносин ЄС та Канади з адміністрацією президента США Дональда Трампа й Китаєм.
Раніше канадський прем’єр Марк Карні заявляв про прагнення створити «унікальний альянс» із Євросоюзом без повноцінного вступу.
Це сталося після ускладнення торговельних переговорів між Канадою та США й запровадження взаємних мит.
За матеріалами:
РБК-Україна
ЄС
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