Болгарія встановить системи протидії дронам на об’єктах критичної інфраструктури Сьогодні 23:39 — Світ

Болгарія почне оснащувати об’єкти критичної інфраструктури системами протидії дронам.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Болгарії Івана Демерджиєва.

За його словами, місцевій поліції доручили посилити патрулювання на об’єктах з виробництва та зберігання зброї.

Уряд вже проаналізував стан безпеки об’єктів критичної інфраструктури, та розпочне їх оснащення системами для захисту від дронів.

Вибух на складі зброї EMCO

Це сталося після того, як у ніч проти 12 вересня поблизу села Царева Левада в Болгарії стався вибух на складі зброї EMCO. Компанія заявила, що пожежа стала наслідком саботажу, посилаючись на понад 10 подібних інцидентів на болгарських оборонних підприємствах з 2011 року.

Водночас у EMCO не назвали жодних підозрюваних.

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Нагадаємо, у серпні в селі Беліца поблизу міста Трявни в Болгарії також був вибух на території компанії EMCO.

Як зазначає Reuters, обʼєкти фірми очолює болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрев. За даними болгарської прокуратури, об’єкти підприємства раніше ставали цілями нападів з боку російських агентів.