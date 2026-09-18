0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Болгарія встановить системи протидії дронам на об’єктах критичної інфраструктури

Світ
15
Болгарія почне оснащувати об’єкти критичної інфраструктури системами протидії дронам.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Болгарії Івана Демерджиєва.
За його словами, місцевій поліції доручили посилити патрулювання на об’єктах з виробництва та зберігання зброї.
Уряд вже проаналізував стан безпеки об’єктів критичної інфраструктури, та розпочне їх оснащення системами для захисту від дронів.

Вибух на складі зброї EMCO

Це сталося після того, як у ніч проти 12 вересня поблизу села Царева Левада в Болгарії стався вибух на складі зброї EMCO. Компанія заявила, що пожежа стала наслідком саботажу, посилаючись на понад 10 подібних інцидентів на болгарських оборонних підприємствах з 2011 року.
Водночас у EMCO не назвали жодних підозрюваних.

Болгарія звинувачувала росіян у нападах на склади

Нагадаємо, у серпні в селі Беліца поблизу міста Трявни в Болгарії також був вибух на території компанії EMCO.
Як зазначає Reuters, обʼєкти фірми очолює болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрев. За даними болгарської прокуратури, об’єкти підприємства раніше ставали цілями нападів з боку російських агентів.
У 2024 році Болгарія видала ордер на арешт шести громадян рф, яких звинуватили у причетності до знищення складів зброї EMCO у період з 2011 по 2020 роки. На обʼєктах, зокрема, зберігалися боєприпаси для експорту в Україну та Грузію.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems