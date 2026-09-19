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Які нові авто купують приватні покупці та бізнес

Технології&Авто
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Найпопулярніші легковики в приватному та корпоративному секторах авторинку
Найпопулярніші легковики в приватному та корпоративному секторах авторинку, Фото: magnific
У серпні українці придбали близько 5 тис. нових легкових авто. Більшість із них придбали приватні покупці — 65%, тоді як на бізнес припало 35% продажів.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Аналітики зазначають, що порівняно із серпнем 2025 року попит на нові легкові авто у приватному сегменті скоротився на 33%, а в корпоративному — на 12%.
Найпопулярнішим легковиком серед приватних покупців став компактний кросовер Toyota RAV-4. У минулому місяці було реалізовано 375 таких авто.
До пʼятірки лідерів також потрапили:
  • Hyundai Tucson — 162 авто;
  • Toyota Camry — 116 авто;
  • BYD Sea Lion 06 — 114 авто;
  • Mazda CX-5 — 112 авто.
Водночас юридичні особи віддали перевагу кросоверу Renault Duster — 201 придбане авто у серпні.
Які авто ще купував бізнес:
  • Skoda Octavia — 197 авто;
  • Toyota Yaris Cross — 100 авто;
  • Skoda Kodiaq — 80 авто;
  • Toyota RAV-4 — 70 авто
Раніше Finance.ua писав, що в Україні зріс попит на преміальні кросовери з пробігом. Так, за січень-липень 2026 року українці придбали майже 3,2 тис. вживаних преміальних кросоверів, ввезених з-за кордону. Це на 31% більше, ніж за аналогічний період торік.
Беззаперечним лідером серед преміальних кросоверів став Audi Q7 — за сім місяців в Україні зареєстрували 1 955 таких автомобілів.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопром
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