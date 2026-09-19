Які нові авто купують приватні покупці та бізнес

Аналітики зазначають, що порівняно із серпнем 2025 року попит на нові легкові авто у приватному сегменті скоротився на 33%, а в корпоративному — на 12%.
Найпопулярнішим легковиком серед приватних покупців став компактний кросовер Toyota RAV-4. У минулому місяці було реалізовано 375 таких авто.
До пʼятірки лідерів також потрапили:
Hyundai Tucson — 162 авто;
Toyota Camry — 116 авто;
BYD Sea Lion 06 — 114 авто;
Mazda CX-5 — 112 авто.
Водночас юридичні особи віддали перевагу кросоверу Renault Duster — 201 придбане авто у серпні.
Які авто ще купував бізнес:
Skoda Octavia — 197 авто;
Toyota Yaris Cross — 100 авто;
Skoda Kodiaq — 80 авто;
Toyota RAV-4 — 70 авто
Раніше Finance.ua писав, що в Україні зріс попит на преміальні кросовери з пробігом. Так, за січень-липень 2026 року українці придбали майже 3,2 тис. вживаних преміальних кросоверів, ввезених з-за кордону. Це на 31% більше, ніж за аналогічний період торік.
Беззаперечним лідером серед преміальних кросоверів став Audi Q7 — за сім місяців в Україні зареєстрували 1 955 таких автомобілів.