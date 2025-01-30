Створення Поштового банку потребуватиме погодження НБУ — Finance.ua
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Створення Поштового банку потребуватиме погодження НБУ

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Створення Поштового банку потребуватиме погодження НБУ
Створення Поштового банку потребуватиме погодження НБУ
У НБУ прокоментували передачу Укрпошті контрольного пакету акцій АТ «Перший інвестиційний банк» (PINbank): будь-який перехід права власності на банк повинен відбуватися після офіційного схвалення цього процесу Нацбанком.
Таку відповідь надали у Національному банку України, пише «Економічна правда».
«Відповідно до Закону України „Про банки і банківську діяльність“ набуття істотної участі юридичною чи фізичною особою в банку передбачає дотримання ліцензійних процедур, запроваджених Національним банком. Зокрема, необхідно повідомити про такі наміри цей банк та НБУ з одночасним поданням повного пакета документів, визначених законом „Про банки“ і нормативно-правовими актами НБУ, для погодження набуття істотної участі», — зазначили в Нацбанку.
Водночас там повідомили, що передача акцій PINbank від Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад і територій дозволу чи окремого погодження від регулятора не потребувала.
Крім цього у Нацбанку зазначили, що згідно з вимогами спільної з МВФ програми та відповідно до положень Меморандуму про економічну та фінансову політику, будь-який майбутній перехід права власності на банк, у тому числі після націоналізації під час воєнного стану, повинен відбуватися лише з урахуванням закону «Про банки» та після офіційного повідомлення, розгляду і схвалення цього процесу регулятором.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею Укрпошті.
  • Укрпошта Банк здійснюватиме свою діяльність на основі спеціальної обмеженої банківської ліцензії.
  • Банк зможе пропонувати базові фінансові послуги: соціальні виплати, оплату рахунків, відкриття рахунків тощо. Особлива увага приділятиметься соціально вразливим категоріям населення і малому бізнесу, який потребує підтримки.
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За матеріалами:
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